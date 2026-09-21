Cuenta DNI incorporó una nueva función que permite pagar viajes en subte y colectivos habilitados con un código QR generado desde la aplicación.

La alternativa ya está disponible para las casi 11 millones de personas usuarias de la billetera digital de Banco Provincia.

La nueva modalidad permite abonar el pasaje directamente con el dinero disponible en cuenta, sin utilizar una tarjeta física ni realizar una recarga previa.

El sistema ya funciona en la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en algunas líneas de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

¿Cómo pagar el transporte con QR desde Cuenta DNI?

Para utilizar esta nueva opción, es necesario seguir un sencillo paso a paso:

En primer lugar, deberán ingresar a la aplicación Cuenta DNI. Una vez allí, tendrán que seleccionar la opción “Pagar viaje con QR”, disponible dentro de “Más opciones”. Acto seguido, generar el código QR. Acercar el celular al lector habilitado al momento de viajar. Esperar la confirmación de la operación.

Cuenta DNI incorporó una nueva función que permite pagar viajes en subte y colectivos habilitados con un código QR generado desde la aplicación. (Foto: Banco Provincia) Banco Provincia

Un dato importante que deberán contemplar los usuarios de la billetera es que podrán ver recién el débito reflejado en los movimientos de la cuenta una vez que impacte, dentro de las siguientes 72 horas del pago.

¿En qué colectivos y subtes se puede pagar con Cuenta DNI?

El pago mediante QR ya se encuentra operativo en la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en todas las líneas de colectivos del AMBA que cuentan con esta tecnología habilitada.

Entre las líneas donde ya se puede utilizar esta modalidad, se encuentran la 60, 92, 126, 129, 148, 152 y 168 , además de otras líneas que fueron incorporando progresivamente el sistema.

Esta herramienta, se encuentra disponible a su vez en otras líneas provinciales y municipales de ciudades como:

Bahía Blanca

Mar del Plata

Tandil

Olavarría

Necochea

¿Cuándo aparece el débito del viaje en Cuenta DNI?

Una de las particularidades del nuevo sistema es que el débito no necesariamente aparece de forma inmediata en los movimientos de la cuenta. Banco Provincia informa que puede impactar dentro de las 72 horas posteriores al pago.

Para acceder más rápidamente a la función, las personas usuarias pueden personalizar los accesos directos de la pantalla principal de Cuenta DNI utilizando el ícono del lápiz.

De esta manera, la billetera digital suma el pago mediante QR a la alternativa que ya estaba disponible mediante NFC, ampliando las opciones para utilizar el celular al momento de viajar en transporte público.