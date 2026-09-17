La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026 para jubilaciones, pensiones y las distintas asignaciones y prestaciones que abona durante el mes.

Las fechas de cobro se organizan, en la mayoría de los casos, según el último número del DNI del titular.

Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo cobran en septiembre

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo cobran de acuerdo con el siguiente esquema:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: 21 de septiembre.

Para quienes reciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el cronograma comienza el 22 de septiembre:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

AUH, AUE y otras asignaciones: todas las fechas de pago

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se pagan durante septiembre con el mismo esquema utilizado para las jubilaciones y pensiones de hasta un haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: 21 de septiembre.

ANSES: el calendario de pagos de septiembre 2026 establece las fechas de cobro para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y otras prestaciones.

En el caso de la Asignación por Embarazo, las fechas son:

DNI terminados en 0: 10 de septiembre.

DNI terminados en 1: 11 de septiembre.

DNI terminados en 2: 14 de septiembre.

DNI terminados en 3: 15 de septiembre.

DNI terminados en 4: 16 de septiembre.

DNI terminados en 5: 17 de septiembre.

DNI terminados en 6: 18 de septiembre.

DNI terminados en 7: 21 de septiembre.

DNI terminados en 8: 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: 23 de septiembre.

Para la Asignación por Prenatal, el cronograma queda conformado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre.

La Asignación por Maternidad, en tanto, se encuentra disponible desde el primer día establecido en el calendario correspondiente, sin distinción por terminación de DNI.

Las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción, pueden cobrarse para todas las terminaciones de documento entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre .

Pensiones No Contributivas y Seguro por Desempleo

Las Pensiones No Contributivas tienen un cronograma propio durante septiembre:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre.

Las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas se pagan para todas las terminaciones de documento entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre.

Por su parte, quienes reciben la Prestación por Desempleo cobran según el siguiente calendario:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

Cómo consultar cuándo cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden verificar de manera en línea si tienen un pago disponible y conocer la fecha y el lugar asignados para cobrar.

Para realizar la consulta deben ingresar al sitio oficial de Anses, completar los datos solicitados con el número de beneficio o CUIL y seleccionar la opción de consulta.

El sistema mostrará, en caso de corresponder, la información vinculada con el próximo cobro, incluida la fecha a partir de la cual estará disponible.