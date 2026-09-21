Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo comenzarán a obrar sus prestaciones de septiembre desde el martes 22

Los jubilados y pensionados de ANSES que perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a recibir desde este martes 22 de septiembre los pagos correspondientes al mes.

El esquema de distribución de haberes se llevará a cabo tal como lo realiza mensualmente el organismo: en función de la terminación del DNI, se le asignará a cada beneficiario una fecha de cobro particular.

El calendario continuará durante el transcurso de los últimos días de septiembre, siendo los documentos terminados en 0 y 1 los primeros asignados para percibir sus haberes.

¿Qué jubilados cobrar a partir del martes 22 de septiembre?

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo comenzarán a obrar sus prestaciones de septiembre desde el martes 22. La fecha asignada dependerá exclusivamente de la terminación del DNI del titular.

Los primeros documentos en cobrar las jubilaciones y pensiones de ANSES serán aquellos que terminen en 0 y 1, correspondientes a los beneficiarios que superen el haber mínimo. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Dobo Kristian

El primer grupo está integrado por quienes tienen documentos terminados en 0 y 1, que tendrán su primer pago disponible el 22 de septiembre .

Luego, el calendario avanzará de manera consecutiva durante la semana hasta cumplir con todas las terminaciones de DNI correspondientes a este grupo de beneficiarios.

Calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados

El cronograma de ANSES establece las fechas de acuerdo con el último número del documento. Después del primer grupo, los DNI terminados en 2 y 3 cobrarán el 23 de septiembre.

Los documentos terminados en 4 y 5 tendrán su pago el 24 de septiembre, mientras que quienes tengan DNI finalizados en 6 y 7 cobrarán el 25 de septiembre.

Por último, los jubilados y pensionados con documentos terminados en 8 y 9 recibirán sus haberes el 28 de septiembre, completando así el calendario de septiembre para este grupo. El tramo de ingresos al que aplica es el de superiores al mínimo.

Calendario completo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre .

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre .

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre?

En septiembre, las jubilaciones y pensiones han recibido un aumento del 2,11% por la actualización de movilidad. Además, determinados beneficiarios reciben el bono extraordinario de hasta $70.000.

La jubilación mínima quedó establecida en $428.633,20, que asciende a $498.633,20 al sumar el bono. Los haberes que no superen este último monto reciben un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Entre las prestaciones previsionales, la PUAM queda en $342.906,56 más el bono de $70.000, alcanzando $412.906,56. La Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez llega a $370.043,24 con el bono incluido.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y medio de cobro a través de mi ANSES, donde también pueden verificar la información correspondiente a su prestación.