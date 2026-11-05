El rey de España Felipe VI (d), el presidente de Argentina, Javier Milei (c), y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez (i), se saludan en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid.

Este jueves, en un nuevo viaje a Europa, el presidente Javier Milei se vio cara a cara con su par español, Pedro Sánchez. En el marco de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, ambos mandatarios compartieron un frío saludo.

El encuentro ocurrió pocas semanas después de que Milei criticara con fuerza a Sánchez en un viaje previo a España: el mes pasado, durante su participación en el Nueva Economía Fórum 2026, también en Madrid, el argentino llamó al español “impresentable dictador” .

“Está más sucio que una papa”, sentenció en su momento Milei, para luego aseverar que Sánchez forma parte de un “gobierno de ladrones”.

“Cuando vengo a España no voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado”, polemizó en su momento en el foro de derecha.

Milei saludó a Sánchez en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, donde el español recibió a los jefes de delegación asistentes al evento junto al rey Felipe VI y al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

En el saludo oficial, Milei dio la mano al rey entre sonrisas mutuas, y después hizo lo propio con Sánchez de forma mucho más fría y breve por parte de ambos.

Además, el Presidente, que llegó este miércoles a Madrid, se ausentó de la ceremonia inaugural de la cumbre en el Teatro Real y de la cena posterior ofrecida por los reyes en el Palacio Real, pero mantuvo una reunión con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal.