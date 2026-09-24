En esta noticia ¿Por qué se celebra el Día del Colectivo y cuál es su origen histórico?

Cada 24 de septiembre la Argentina conmemora la creación del colectivo en el país y también celebra a quien lo maneja, el colectivero. Este medio de transporte traslada a millones de personas en todo el territorio, aunque originalmente tiene una historia poco conocida y un tamaño diferente al de hoy.

Esta fecha recuerda que en sus inicios este transporte funcionaba con una modalidad diferente a la actual. Los primeros vehículos no contaban con la estructura ni con la capacidad de las unidades de hoy. Además, el traslado de pasajeros dependía de tranvías o de viajes en taxi. Con el avance y la adopción masiva, este sistema modificó la movilidad en todo el país.

¿Por qué se celebra el Día del Colectivo y cuál es su origen histórico?

El sistema de colectivos surgió el 24 de septiembre de 1928 durante una crisis económica. En ese contexto, un grupo de taxistas buscó una alternativa ante la disminución de usuarios en el servicio. Los choferes se reunieron en un bar de la esquina de Rivadavia y Lacarra. Mientras evaluaban opciones, acordaron realizar viajes compartidos con tarifa dividida entre los pasajeros.

Los primeros coches eran automóviles particulares adaptados para transportar hasta cinco personas. El recorrido inicial unió la zona de Primera Junta con la intersección de Rivadavia y Lacarra. El pasaje costaba entre 10 y 20 centavos, según el tramo recorrido. La propuesta sumó muchos pasajeros en poco tiempo por el costo del boleto.

Los conductores pintaron las carrocerías con combinaciones de colores para diferenciarse de los taxis y colocaron carteles en el frente con la indicación de los destinos del recorrido. Poco después la flota alcanzó las 40 unidades en circulación por la capital con un trayecto continuo hasta Plaza de Mayo.

El colectivo, en su creación, tenía un tope de 5 pasajeros. Archivo General de la Nación

Con los años los vehículos sumaron modificaciones en su maquinaria para aumentar la capacidad de pasajeros. Los talleres mecánicos ampliaron los chasis e instalaron más filas de asientos. El modelo pasó de ser un auto modificado a un ómnibus de mayor tamaño, pero se conservó la modalidad de tramos fijos y paradas intermedias.

Las líneas se multiplicaron con el tiempo hasta cubrir distintas provincias del país. Hoy operan cientos de servicios urbanos e interurbanos en todas las jurisdicciones que consolidan el sistema nacionald de traslados.