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A partir del 1 de octubre de 2026, las líneas de colectivo que circulan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tendrán un aumento del 3,6% en el valor del boleto.
La actualización tarifaria se aplicará de manera automática para el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires y toma como referencia el último IPC (Índice de Precios al Consumidor), más dos puntos porcentuales.
Es importante remarcar que los valores varían tanto si la tarjeta SUBE se encuentra registrada o no y si el usuario es beneficiario de la Tarifa Social.
Cuánto saldrá el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires
Los nuevos valores del boleto de colectivo para aquellas líneas que circulan dentro del territorio comprendido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedaron de la siguiente manera, según el aumento del 3,6% de la Secretaría de Transporte.
0 a 3 KM:
- SUBE registrada: $ 919,96
- SUBE sin registrar: $ 1462,73
- Tarifa Social: $ 413,98
3 a 6 KM:
- SUBE registrada: $ 1022,22
- SUBE sin registrar: $ 1625,33
- Tarifa Social: $ 460,00
6 a 12 KM:
- SUBE registrada: $ 1.100,96
- SUBE sin registrar: $ 1750,52
- Tarifa Social: $ 495,43
12 a 27 KM:
- SUBE registrada: $ 1.179,77
- SUBE sin registrar: $ 1875,82
- Tarifa Social: $ 530,89
En tanto, las líneas de colectivo que circulan enteramente en CABA son: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132, 151.
Cuánto saldrá el boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires
En cuanto a los boletos de colectivo que son dependientes de la provincia de Buenos Aires, los nuevos importes son:
0 a 3 KM:
- SUBE registrada: $ 1.206,39
- SUBE sin registrar: $ 2.412,78
- Tarifa Social: $ 542,88
3 a 6 KM:
- SUBE registrada: $ 1.357,18
- SUBE sin registrar: $ 2.714,36
- Tarifa Social: $ 610,73
6 a 12 KM:
- SUBE registrada: $ 1.507,98
- SUBE sin registrar: $ 3.015,96
- Tarifa Social: $ 678,59
12 a 27 KM:
- SUBE registrada: $ 1.809,58
- SUBE sin registrar: $ 3.619,16
- Tarifa Social: $ 814,31
Más de 27 KM:
- SUBE registrada: $ 2.127,47
- SUBE sin registrar: $ 4.254,93
- Tarifa Social: $ 957,36
Tarifa Social: quiénes pueden acceder y qué se necesita
La Tarifa Social es un beneficio que se aplica en la tarjeta SUBE y que permite acceder a un descuento del 55% sobre el valor del boleto.
Asimismo, el beneficio puede ser solicitado por los siguientes grupos:
- Jubilados y pensionados.
- Estudiantes del programa PROGRESAR.
- Personal de trabajo doméstico.
- Veteranos de la Guerra de Malvinas.
- Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Asignación por Embarazo (AUE).
- Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.
- Seguro por Desempleo.
- Seguro de Capacitación y Empleo.
- Programa Promover Igualdad de Oportunidades.
- Programa Volver al Trabajo.
- Programa Acompañamiento Social.
- Pensiones No Contributivas.
- Monotributistas Sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES).