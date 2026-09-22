Cómo quedará el boleto de colectivo en octubre.

A partir del 1 de octubre de 2026, las líneas de colectivo que circulan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tendrán un aumento del 3,6% en el valor del boleto.

La actualización tarifaria se aplicará de manera automática para el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires y toma como referencia el último IPC (Índice de Precios al Consumidor), más dos puntos porcentuales.

Es importante remarcar que los valores varían tanto si la tarjeta SUBE se encuentra registrada o no y si el usuario es beneficiario de la Tarifa Social.

Cuánto saldrá el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires

Los nuevos valores del boleto de colectivo para aquellas líneas que circulan dentro del territorio comprendido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedaron de la siguiente manera, según el aumento del 3,6% de la Secretaría de Transporte.

0 a 3 KM:

SUBE registrada : $ 919,96

SUBE sin registrar : $ 1462,73

Tarifa Social: $ 413,98

3 a 6 KM:

SUBE registrada : $ 1022,22

SUBE sin registrar : $ 1625,33

Tarifa Social: $ 460,00

6 a 12 KM:

SUBE registrada : $ 1.100,96

SUBE sin registrar : $ 1750,52

Tarifa Social: $ 495,43

12 a 27 KM:

SUBE registrada : $ 1.179,77

SUBE sin registrar : $ 1875,82

Tarifa Social: $ 530,89

El incremento será en las líneas del AMBA.

En tanto, las líneas de colectivo que circulan enteramente en CABA son: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132, 151.

Cuánto saldrá el boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires

En cuanto a los boletos de colectivo que son dependientes de la provincia de Buenos Aires, los nuevos importes son:

0 a 3 KM:

SUBE registrada : $ 1.206,39

SUBE sin registrar : $ 2.412,78

Tarifa Social: $ 542,88

3 a 6 KM:

SUBE registrada : $ 1.357,18

SUBE sin registrar : $ 2.714,36

Tarifa Social: $ 610,73

6 a 12 KM:

SUBE registrada : $ 1.507,98

SUBE sin registrar : $ 3.015,96

Tarifa Social: $ 678,59

12 a 27 KM:

SUBE registrada : $ 1.809,58

SUBE sin registrar : $ 3.619,16

Tarifa Social: $ 814,31

Más de 27 KM:

SUBE registrada : $ 2.127,47

SUBE sin registrar : $ 4.254,93

Tarifa Social: $ 957,36

Tarifa Social: quiénes pueden acceder y qué se necesita

La Tarifa Social es un beneficio que se aplica en la tarjeta SUBE y que permite acceder a un descuento del 55% sobre el valor del boleto.

Asimismo, el beneficio puede ser solicitado por los siguientes grupos: