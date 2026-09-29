Tras casi dos décadas al frente de la Ciudad, el PRO llega a 2027 en un escenario inédito. En las elecciones legislativas porteñas de mayo de 2025 quedó tercero, detrás de La Libertad Avanza y del peronismo.

Ahora el espacio libertario busca disputarle el territorio porteño y en las últimas semanas comenzó a desplegar una serie de recorridas territoriales en el distrito, mientras continúan las conversaciones entre Karina Milei y Mauricio Macri sobre un eventual entendimiento entre ambas fuerzas.

En medio de esa relación tirante, un relevamiento de DC Consultores reflejó un mapa electoral sumamente dividido. El estudio se realizó sobre 1043 casos en CABA, entre el 22 y el 27 de septiembre, con un margen de error del +/-2,2%, y se presentó bajo el título ‘Sin visibilidad, la tormenta que no despeja’.

La opción “fantasma” que superó a todos los espacios en CABA

De acuerdo con el informe, cuando preguntaron por la intención de voto de cara a las próximas elecciones en la Ciudad, un 41,2% expresó que elige un “cambio de rumbo total” respecto al modelo actual.

Por su parte, el 32,1% de los participantes se inclinó por la continuidad de Jorge Macri y del PRO, mientras que un 26,7% se inclinó por La Libertad Avanza para tomar la conducción del distrito porteño.

Esta fragmentación se profundiza al analizar la disputa por fuerza política. “ Si el próximo domingo fueran las elecciones en CABA, ¿por cuál de estos espacios usted votaría? ”, plantea la consultora, y se dio una particularidad: no lideraron ni el partido amarillo ni los libertarios y tampoco el peronismo.

Concretamente, la opción “otro espacio político” tomó la delantera con el 31,2% de las preferencias. Este dato pone de relieve que el desencanto con la continuidad del oficialismo local no se traduce en un traslado de respaldo hacia la fuerza de Javier Milei. En paralelo, La Libertad Avanza alcanzó el 29,3%, mientras que el PRO obtuvo 24,9%. Más atrás quedó el peronismo, que reunió 14,6%.

En uno de los pasajes centrales, DC Consultores remarcó que este resultado pone “un límite a la inercia del oficialismo” y abre “una ventana de oportunidad para referencias capaces de encarnar la autonomía, la modernización y una propuesta clara de futuro para CABA”.

Quién podría derrotar a Jorge Macri hoy

Al consultar quién podría derrotar hoy a Jorge Macri en una elección para la Ciudad, la encuesta señaló que ninguna figura encabeza las menciones para imponerse sobre el jefe de Gobierno porteño. En detalle, un 36,5% de los participantes afirmó que no elegiría a “ninguno”.

En segundo lugar se ubicó Leandro Santoro (27,3%), del peronismo, seguido del exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta (13,6%) y el ministro de Salud porteño Fernán Quirós (11,4%). Bastante más atrás quedaron la opción “Otro” (9%) y el exlegislador Roberto García Moritán (2,2%).

Imagen de dirigentes

Por otro lado, el sondeo también indagó en la valoración de las principales figuras nacionales y locales. Entre ellas, Patricia Bullrich arrasó en la cima, con un 47,1% de aprobación y un 28,7% de desaprobación.

Además, la senadora fue una de las dos dirigentes que terminó con saldo a favor. La otra que consiguió más apoyos que rechazos fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello : obtuvo 39,2% positivo y 28,9% en rojo.

Javier Milei completó el top 3, al conseguir un 31,3% de imagen buena/muy buena y un 41,6% de imagen mala/muy mala. A ellos les siguieron Jorge Macri, con un apoyo del 30,3% y un rechazo del 32,6%, y Mauricio Macri, con un 28,9% de imagen positiva frente a un 31,9% en contra.

Del otro lado, la de menor imagen positiva y menor conocimiento fue la dirigente de mayor confianza de Karina Milei. Se trata de Pilar Ramírez, legisladora porteña y presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA). Apenas obtuvo el 6,8% a favor, frente al 15,8% en contra. ¿Lo llamativo? Más de la mitad de los encuestados dijo que “no la conoce” (65,9%).