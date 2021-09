Bono Salud de ANSeS: requisitos, montos y cuándo cobro

La llegada del coronavirus a todo el mundo hace casi dos años atrás produjo muchos cambios en la sociedad y sobre todo en el sector sanitario donde los trabajadores de la salud son la primera barrera para ponerle fin a la pandemia.

Es por eso que el Ministerio de Salud ha creado el "Bono Salud" que se entrega a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSeS - para los trabajadores de salud que cumplan con ciertos requisitos que van a ser detallados a continuación. En el mes de septiembre ya están disponibles las fechas de cobro.

DE QUÉ SE TRATA EL BONO SALUD DE ANSES

Como se mencionó anteriormente el Bono Salud fue creado por el Ministerio de Salud con el objetivo de retribuir de manera económica a los trabajadores de la salud que están al frente de la lucha contra el coronavirus tanto en el sector público como privado.

Está decisión quedó plasmada en el artículo 1° del Decreto N° 315 del 26 de marzo del año pasado. El mismo se va a dar en tres periodos mensuales y consecutivos que durante este mes finalizó , por lo que ya nadie más podrá ser parte del mismo.

CUÁL ES EL VALOR DEL BONO SALUD DE ANSES

El bono tiene un valor de $ 6500 y cubrió a una enorme cantidad de trabajadores de salud que trabajaron para terminar la pandemia y cuidar la vida de los ciudadanos.

La inversión total de está política complementaria alcanzó una inversión de $ 4633 millones.

CALENDARIO SEPTIEMBRE 2021: CUÁNDO SE COBRÓ EL BONO SALUD DE ANSES

El "Bono Salud" f ina lizó su tercera y última parte el pasado viernes 10 de septiembre , esto quiere decir que por el momento no va a continuar en vigencia y que quienes no pudieron acceder al mismo no van a poder inscribirse porque terminó.

La ayuda económica abarcó un total de 757 mil trabajadores que pusieron el cuerpo frente a la emergencia sanitaria.

A QUIÉNES LE CORRESPONDE EL BONO SALUD DE ANSES

Trabajadores y trabajadoras profesionales.

y trabajadoras profesionales. Técnicos y técnicas.

y técnicas. Auxiliares y ayudantes en relación de dependencia en el sector sanitario ya sea pública o privada su institución que presten su servicio a los casos relacionados al coronavirus.

y en relación de dependencia en el sector sanitario ya sea pública o privada su institución que presten su servicio a los casos relacionados al coronavirus. Personal administrativo .

. Servicio de limpieza.

Por otro lado, es importante recalcar que quienes no hayan asistido todos los días correspondientes el monto de dinero no va a ser de $ 6500 sino que se va a ajustar según la prestación de sus servicios en el determinado plazo.

QUÉ BONO DE ANSES SIGUE VIGENTE

En la actualidad la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) está entregando un bono de $ 7000 para todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que hayan cobrado por su programa social durante los 12 meses del año 2020.

El mismo se trata del 20% que fue retenido durante el año pasado, el objetivo de está retención es que los titulares entreguen la Declaración Jurada donde se acredita la condicionalidad escolar y sanitaria del niño que está inscripto en el sistema.