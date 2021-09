Advertencia de Quirós: "La vacuna no defiende tan eficazmente de enfermarse"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, ha sido una de las figuras públicas más presentes en el día a día del desarrollo epidemiológico en la Argentina y, específicamente, en la Ciudad de Buenos Aires, distrito donde sus dichos resultan una referencia en cuanto al avance de la pandemia del covid-19 y su respectiva campaña de vacunación.

Quirós reconoció que "no se podrá evitar la tercera ola" y adelantó qué vacunas dará la Ciudad estas semanas

En esta línea, el funcionario nuevamente dio definiciones respecto al manejo sanitario al referirse -en diálogo con Radio Urbana Play- a una posible tercera ola del virus, el avance de la vacunación en CABA y a la presencialidad en los colegios .

En principio, el ministro de Horacio Rodríguez Larreta confirmó que la Ciudad se encuentra en su número más bajo de contagios desde noviembre , momento en el que el distrito registró el punto más relajado de la primera ola. Además, resaltó que la ocupación de camas de terapia intensiva en el sistema público se encuentra alrededor del 1 5 % , un número muy alentador.

Respecto a una posible tercera ola , Quirós consideró que, por lo pronto, en la Argentina "venimos de transitar una segunda ola que se anticipó al invierno" que se encuentra en un "largo descenso" asistido por la campaña de vacunación .

Sin embargo, a raíz de la experiencia mundial, el titular de Salud porteño se mostró seguro de que el país sufrirá una tercera ola del virus debido a la variante Delta: "La discusión es si esta va a dar el tiempo suficiente para vacunar y no generar enfermedades graves y mortales ", meditó.

Así, Quirós explicó que esta tercera ola no debería significar "casos tan graves en cantidad" gracias al efecto de la vacunación: " La vacuna de lo que más te defiende es de entrar a la terapia intensiva y de morirte, no te defiende tan eficazmente de enfermarte. Es posible que no podamos evitar una tercera ola de enfermos con este grado de vacunación, pero ya a esta altura el daño va a ser muy inferior", detalló el funcionario.

Por otro lado, se refirió a la presencialidad en las escuelas y defendió nuevamente la postura que el gobierno porteño sostiene casi desde el inicio del ciclo lectivo: "Todo vínculo humano tiene un riesgo, pero cuando ese vínculo se hace con protocolo el riesgo baja significativamente. Tenemos visto que la tasa de contagiosidad dentro de la escuela es bien inferior a la que ocurre fuera ", resaltó el ministro.

Aquí, Quirós se basó en los datos proporcionados por la Ciudad para ilustrar que, del 70% de los menores de 18 años que se contagiaron covid-19 y conocen su fuente -el otro 30% desconoce de dónde tomaron el virus- más del 85% fue por contacto social y no escolar.

"La falta de presencialidad genera un daño significativo en los niños y la presencialidad, intensificando las medidas de cuidado, hace menos peligroso estar en la escuela que mantener relaciones sociales ", destacó Quirós en base a un informe del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Luego, informó respecto al avance de la campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, la cual se encuentra abocada a las segundas dosis. Según Quirós, hoy el gobierno de Rodríguez Larreta posee "las tres vacunas" -Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik- y esta semana se continuará completando los esquemas pendientes.

"Todavía nos quedan unas 60.000 personas que han cumplido los 90 días y en estos días vamos a estar vacunando una parte significativa de este grupo", indicó el ministro, especificando que quienes aguardan por la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik tendrán "menos espera" estos días ya que los sueros ya se encuentran disponibles.

Además, indicó que los 140.000 individuos a la espera de su segunda vacuna de AstraZeneca serán convocados entre esta semana y la siguiente para completar su pauta gracias a las 1,6 millones de dosis que arribaron al país este martes.

Vacunación tercera dosis: cuándo comenzaría y quiénes deben aplicársela

En cuanto a Sinopharm, las 120.000 persona s que ya cumplieron -o están cumpliendo esta semana- los 21 a 28 días de espera luego de la primera dosis serán llamados también entre esta semana y la siguiente.

Finalmente, Quirós se refirió al nivel de acceso a las vacunas que tuvo la Argentina en comparación con otros países y a su campaña de aplicación: " Estamos en el grupo medio cuando uno lo mira globalmente , con las comunicaciones iniciales del presidente (Alberto Fernández) esperábamos una campaña más precoz y luego se fue demorando", consideró el ministro de Salud de la Ciudad.