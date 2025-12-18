Los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un bono de hasta $ 40.000 para diciembre de 2025 junto a sus haberes correspondientes. Por esta razón, se convierte en una gran ayuda económica de cara a las fiestas de fin de año.

Vale destacar que este mes se cobrará un aumento del 2,3% que viene a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación de octubre de este año.

Bono de $ 40.000 para jubilados de ANSES: ¿quiénes lo reciben?

Como en cada mes, los jubilados de ANSES reciben un bono de $ 70.000 que tiene como objetivo reforzar los ingreso de los grupos con ingresos más bajos. Es decir que, aquellos que cobran $ 340.879 en diciembre, tendrán este plus.

Ahora bien, para aquellos que cobran más de este monto, se les entregará una variable hasta llegar a los $ 410.879. Por ende, quienes perciban $ 370.879 este mes, su bono será de $40.000 .

¿Cuál es el monto del bono para cada jubilado?

Estos son los montos variables para cada jubilado, dependiendo de sus haberes mensuales:

Jubilados con haberes de $340.879 cobran un bono de $70.000.

Jubilados con haberes de $350.879 cobran un bono de $60.000.

Jubilados con haberes de $360.879 cobran un bono de $50.000.

Jubilados con haberes de $370.879 cobran un bono de $40.000.

Jubilados con haberes de $380.879 cobran un bono de $30.000.

Jubilados con haberes de $390.879 cobran un bono de $20.000.

Jubilados con haberes de $400.879 cobran un bono de $10.000.

Calendario de pagos 2026: cuándo cobran los jubilados en enero.

Fecha de pago a jubilados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero.

Fecha de pago a jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: desde el 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: desde el 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: desde el 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: desde el 28 de enero.

Fecha de pago a pensiones no contributivas