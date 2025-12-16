El Gobierno nacional suele informar cada mes si decide liquidar el bono de $ 70.000 a los jubilados y pensionados que reciben sus haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), pero en este caso, ya se puede estimar a partir de una nueva decisión qué pasará en 2026 con este adicional .

Según lo establecido en el proyecto de Presupuesto 2026 que comenzará a debatirse en el Congreso, el Ejecutivo nacional decidió prolongar el refuerzo económico destinado a los sectores con menores ingresos, aunque también ratifica que el monto permanecerá congelado, sin actualizaciones frente a la inflación.

¿Quiénes cobrarán el bono de $ 70.000 en 2026?

El texto oficial prevé que el bono de ANSES para jubilados y pensionados se pague durante todo el próximo año en las mismas condiciones que rigen desde marzo de 2024. De este modo, quienes perciben haberes previsionales seguirán recibiendo el adicional, pero sin una recomposición que acompañe la suba del costo de vida .

La medida impacta especialmente en los titulares del haber mínimo, quienes dependen en mayor medida de este refuerzo mensual para sostener su poder adquisitivo.

Categorías de cobro del bono

Excluidos por completo : jubilados y pensionados con haberes superiores a $ 410.879,59. Estos beneficiarios no acceden al extra.

Pago proporcional : quienes cobren un haber mayor a $ 340.879,59 y menor al tope máximo, $ 410.879,59, recibirán una retribución proporcional hasta llegar a ese límite.

Quienes sí cobran el 100%: jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) con haber mínimo, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que cobran la mínima.

El Presupuesto 2026 prevé el pago del bono mensual.

¿Habrá aumento para el bono de ANSES en 2026?

Durante su campaña presidencial, Javier Milei había cuestionado duramente el pago de bonos extraordinarios a jubilados y pensionados . Sin embargo, ya asumido el Gobierno, el Ejecutivo decidió mantener este refuerzo para evitar una caída abrupta en los ingresos del sector más vulnerable del sistema previsional.

En lo que va de su mandato, el bono solo fue actualizado una vez cuando pasó de $ 55.000 a $ 70.000 en marzo de 2024. Desde entonces, el monto quedó fijo y, según estima el Presupuesto 2026, no habrá nuevas modificaciones ni ajustes automáticos .

Jubilados ANSES: cuánto cobro en diciembre con bono, aumento y aguinaldo

Con el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los montos quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Jubilación máxima : $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)

PUAM : $ 479.055,50 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC por invalidez o vejez : $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

El calendario de ANSES para diciembre.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en diciembre?

El calendario de pagos de ANSES se vio afectado por el feriado del 8 de diciembre y algunos cobros tuvieron que unificarse por esta demora.

Pensiones no Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre de 2025.

Jubilados con la mínima

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilados por encima del haber mínimo