Los jubilados de ANSES vuelven a cobrar en octubre de 2026 el bono de $ 70.000, un refuerzo que se suma al haber mensual. Pero no todos reciben el monto completo: cuánto se cobra depende de cuánto se percibe de jubilación.

El bono entero llega solo a quienes cobran la jubilación mínima, que en octubre sube a $ 435.748,51 con el aumento previsto del 1,66%. En ese caso, el total a percibir es de $ 505.748,51 .

Ese monto funciona como tope. Los jubilados que cobran por encima de la mínima reciben un bono proporcional, que solo cubre la diferencia hasta llegar a $ 505.748,51. Por eso el refuerzo se achica a medida que el haber aumenta.

Quienes superan ese techo no cobran ningún extra. Y quienes tienen más de una prestación también pueden recibir un bono menor, porque ANSES suma todos los haberes para hacer el cálculo.

Jubilación mínima y máxima de octubre con el bono

Jubilación Octubre (1,66%) Con bono Mínima $ 435.748,51 $ 505.748,51 Máxima $ 2.932.174,85 Sin bono

El refuerzo no está sujeto a descuentos ni se computa para otros conceptos.

Los jubilados que cobran por encima de la mínima reciben un bono proporcional. Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Por qué algunos jubilados reciben un bono menor a $ 70.000

Para saber cuánto bono corresponde, hay que restar el haber mensual a $ 505.748,51, que es el tope fijado para octubre. El resultado es el monto del refuerzo.

Haber de octubre Bono que cobra Total $ 435.748,51 (mínima) $ 70.000 $ 505.748,51 $ 450.000 $ 55.748,51 $ 505.748,51 $ 480.000 $ 25.748,51 $ 505.748,51 $ 500.000 $ 5.748,51 $ 505.748,51 $ 510.000 Sin bono $ 510.000

Qué pasa si se cobra más de una prestación

Para definir el monto del bono, ANSES considera la suma de todas las prestaciones vigentes del titular, según establece el decreto que fija el refuerzo.

Por ejemplo, un jubilado que cobra la mínima y además una pensión por viudez supera el tope de $ 505.748,51 con la suma de ambas. En ese caso no recibe bono, aunque su jubilación por sí sola sea la mínima.

Para saber cuánto bono corresponde, hay que restar el haber mensual a $ 505.748,51

Calendario de pagos ANSES octubre 2026 para jubilados

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre

Las órdenes de pago tienen validez hasta el 10 de noviembre.

Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones

Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/24, las jubilaciones se actualizan todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

El aumento de octubre toma como referencia la inflación de agosto. Aunque el INDEC informó un 1,7% redondeado, ANSES aplica el dato exacto: 1,66%.