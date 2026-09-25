El cierre de la cuarta semana de septiembre se da acompañado de los últimos depósitos del mes que la ANSES realizará a un grupo particular de jubilados y pensionados.

Hasta el lunes 28 de septiembre, los beneficiarios cuyos haberes superen la mínima y aún no hayan cobrado verán acreditado el dinero correspondiente a su jubilación o pensión.

La jornada asignada para cobrar sus ingresos dependerá de la terminación de su DNI , ya que el organismo gubernamental organiza la dispersión de recursos en función del último número del documento nacional de identidad.

¿Qué jubilados y pensionados cobran el viernes 25 de septiembre?

Durante la primera parte de septiembre, la ANSES entregó los depósitos a todos aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes no superan la mínima.

Las últimas semanas del mes, en este sentido, están destinadas para quienes sí cobren ingresos superiores.

Dado que las acreditaciones de dinero se organizan según la terminación del DNI, los beneficiarios que cobrarán durante el viernes 25 de septiembre son todos aquellos cuyos documentos finalicen en 6 y 7.

¿Qué jubilados y pensionados cobrarán el lunes 28 de septiembre?

Los depósitos de ANSES para jubilados y pensionados que superen la mínima continuarán durante la última semana de septiembre.

Las últimas acreditaciones de dinero correspondientes al corriente mes están estipuladas para llevarse a cabo durante el lunes 28 de septiembre.

¿Cuándo se terminan las acreditaciones de dinero para jubilados y pensionados que superan la mínima? ANSES

En este caso, los beneficiarios que cobrarán serán aquellos cuyos haberes superen la mínima y tengan DNI terminado en 8 y 9.

¿Cuáles son los jubilados y pensionados que ya cobraron sus depósitos?

Hasta el momento, los beneficiarios que han visto acreditada su pensión o jubilación son quienes tienen DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4 y 5.

El calendario completo de pagos para beneficiarios con haberes superiores a la mínima ha sido organizado de la siguiente manera:

Calendario completo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre .

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre .

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre?

En septiembre, las jubilaciones y pensiones han recibido un aumento del 2,11% por la actualización de movilidad. Además, determinados beneficiarios reciben el bono extraordinario de hasta $70.000.

La jubilación mínima quedó establecida en $428.633,20, que asciende a $498.633,20 al sumar el bono. Los haberes que no superen este último monto reciben un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Entre las prestaciones previsionales, la PUAM queda en $342.906,56 más el bono de $70.000, alcanzando $412.906,56. La Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez llega a $370.043,24 con el bono incluido.