A casi un año de las elecciones presidenciales en Argentina, los mercados y la opinión pública ya empiezan a medir a los principales dirigentes políticos de cara a los comicios de 2027.

En cuanto a los posibles candidatos, esta semana hubo definiciones. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, finalmente confirmó su intención de competir por la presidencia en 2027 y aseguró que su espacio trabaja para enfrentar electoralmente al Gobierno de Javier Milei, quien en distintas oportunidades afirmó que irá por la reelección.

La definición del gobernador llegó después del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), realizado el sábado pasado en Avellaneda, donde el mandatario mostró la estructura nacional que viene construyendo.

Por su parte, el Presidente aseguró durante una entrevista en agosto que en 2027 irá por la reelección. “Si estoy haciendo el mejor gobierno de la historia. ¿Cómo no voy a intentar la reelección?”, indicó.

Hasta ahora, si bien hay una danza de nombres dentro del peronismo y de outsiders a la política, no hay más candidatos confirmados.

¿Miedo a Milei o al peronismo? Qué dice la última encuesta de QSocial

“¿A quién le teme más el electorado hoy: a Milei o al peronismo?” , plantea el último “Dato de la semana” de QSocial, que firma Lucas Klobovs, director de Opinión Pública de la consultora.

El informe muestra que el temor a una reelección de Milei hoy pesa casi lo mismo o más en el electorado que el regreso del peronismo . “El miedo al regreso del PJ fue el principal activo electoral del oficialismo. Hoy tiene competencia”, explica el reporte en este sentido.

Para medir el fenómeno, QSocial llevó a cabo una encuesta nacional online con 1645 casos en agosto de 2026. La consultora analizó “quién asusta más”, medido de tres maneras distintas, y concluyó que “hoy los dos miedos están empatados”.

Tres mediciones, un empate

En la primera medición, el 49% consideró que la reelección de Milei “sería un retroceso para Argentina”. El 46% eligió la misma respuesta frente al regreso del peronismo, lo que deja a este espacio mejor parado, aunque con poca diferencia.

En la segunda, el 45% de los consultados afirmó que “sería peor para el país” que gane Milei. En tanto, el 43% señaló al peronismo como la peor opción.

La tercera medición se concentró en los votantes independientes. Allí, el 40% eligió a Milei como lo peor y el 41% eligió al peronismo. “Un 19% de los independientes no se define por ninguno de los dos”, precisa el informe.

“ El miedo al peronismo no desapareció: se emparejó . Y se emparejó en el momento más frío del ciclo —sin campaña y sin candidatos definidos—, que es justo lo que históricamente lo enciende”, advierte el informe, que salió días antes de las definiciones de Kicillof sobre una eventual candidatura.

Las tres claves para cambiar este escenario que Milei y Kicillof deberían mirar

Según la encuesta, el 50% de los relevados está dispuesto a votar a alguien “que no le gusta del todo con tal de que le gane al candidato que menos quiere”. La cifra supera en seis puntos a la de mayo de 2026.

Frente a ese escenario, QSocial identificó tres claves. La primera es quien rompe la polarización . “Cuatro de cada diez electores [según su última encuesta nacional] rechazan a los dos polos al mismo tiempo”, afirmó el informe.

“Si aparece una candidatura capaz de representarlos, el esquema de dos miedos deja de ordenar la elección”, agregó.

La segunda clave es quién encabezará al peronismo . “No es lo mismo un candidato que concentre el rechazo acumulado que uno que lo diluya. La oferta puede reactivar el miedo o desactivarlo”, sostuvo la consultora.

La tercera es quien podrá instalar mejor el fantasma del otro . “Con los dos miedos empatados, la campaña se define en quién logra que el temor al adversario pese más que el propio ”, indicó QSocial.

Klobovs cerró el informe con una advertencia: “El miedo al peronismo no desapareció: se emparejó. Todavía falta lo que siempre lo enciende —una campaña y dos nombres propios—”.