Globant, la destacada compañía de tecnología nativa digital, anunció la designación de Sarab Narang como nuevo CEO de su unidad de servicios nativos de IA, Glob.AI. Esta decisión llega en un momento en que la inteligencia artificial (IA) está lejos de ser una novedad y la empresa busca destacarse en un mercado cada vez más competitivo.

Narang, con una sólida trayectoria de más de 23 años en tecnologías de IA empresarial, liderará un modelo revolucionario que promete transformar la forma en que las empresas acceden y utilizan soluciones de inteligencia artificial.

Una nueva era en el uso de la inteligencia artificial empresarial

Glob.AI surge como respuesta a la creciente demanda de servicios tecnológicos basados en inteligencia artificial. Esta unidad ofrecerá AI Pods, un modelo de suscripción mensual que permite a las empresas acceder a equipos conformados por agentes de IA, supervisados por expertos de Globant. Este paso marca una diferencia significativa respecto a los chatbots tradicionales, que operan de manera aislada y carecen de coordinación entre sí. Con los AI Pods, las organizaciones no solo se benefician de tecnología avanzada, sino que también obtienen soluciones personalizadas y escalables.

La implementación de este modelo busca resolver importantes desafíos en las empresas. Los AI Pods garantizan alineación estratégica y calidad, lo que significa que las soluciones creadas se adaptan a las necesidades específicas de cada organización. Además, al basarse en un sistema de precios por resultados, se evita el gasto innecesario en servicios que no brindan valor tangibles. Según Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant, “esta estrategia representa una ruptura radical en comparación con lo que otros ofrecen actualmente en el mercado”.

Foto: creada con IA por El Cronista.

Impulsando la adopción de inteligencia artificial en las empresas

La llegada de Narang al mando de Glob.AI se da en un contexto donde la adopción de la IA en las empresas continúa creciendo. A junio de 2026, los ingresos recurrentes anuales de Glob.AI mostraban un impresionante crecimiento del 60% en un solo trimestre, con una proyección de un pipeline de 436 millones de dólares. Esta tendencia refleja una mayor disposición de las empresas a invertir en soluciones que les permitan optimizar sus operaciones y aumentar su competitividad.

Sarab Narang aporta su vasta experiencia adquirida en líderes del sector como Amazon Web Services (AWS) y KPMG, donde contribuyó a la creación y escalamiento de productos de IA empresarial. “Globant está construyendo el motor que impulsa la revolución de la IA”, expresó Narang, quien se muestra confiado en que su liderazgo puede guiar a la firma hacia nuevos horizontes en el entorno tecnológico.

Además de transformar su modelo de negocio, Globant aspira a redefinir el servicio de IT tradicional. Con la capacidad de adaptar los AI Pods a diferentes sectores, la compañía establece un enfoque agnóstico que permite utilizar los modelos de IA más eficientes en cada caso. Esto resulta vital para las empresas que buscan no solo cumplir con los tiempos de entrega, sino también mejorar su productividad y reducir costos.

El futuro del trabajo en la era digital

El lanzamiento de Glob.AI y la implementación de los AI Pods se alinean con las actuales tendencias de digitalización y transformación dentro de las organizaciones. A medida que las empresas continúan modernizándose, surge la necesidad de herramientas que no solo optimicen procesos, sino que también se integren de manera efectiva a los equipos existentes. Esta evolución propuesta por Globant, unida a la supervisión humana, busca aliviar la carga de tareas repetitivas y potenciar la creatividad y reflexión estratégica de los profesionales.