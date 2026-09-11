Llegar a la edad jubilatoria sin los 30 años de aportes requeridos puede convertirse en un problema para quienes tienen períodos laborales sin registrar o una trayectoria marcada por la informalidad. Para anticiparse a esta situación, ANSES mantiene el Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad.

La medida está destinada a personas que todavía no alcanzaron la edad jubilatoria pero se encuentran dentro de los últimos 10 años antes de cumplirla.

A diferencia de la moratoria destinada a quienes ya podían jubilarse, que venció el 23 de marzo de 2025, este esquema continúa dirigido a trabajadores en actividad.

Quiénes pueden acceder al plan de ANSES

El beneficio que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social está destinado a:

Mujeres de 50 a 59 años.

Hombres de 55 a 64 años.

El objetivo es que puedan comenzar a completar los períodos de aportes que les faltan antes de llegar a la edad jubilatoria. La normativa establece que pueden regularizarse períodos anteriores al 31 de marzo de 2012, siempre que se cumplan las condiciones previstas.

Imagen ilustrativa

Cómo saber cuántos años de aportes faltan

Antes de iniciar el trámite, ANSES recomienda ingresar a Mi ANSES y revisar la Historia Laboral. Allí se pueden verificar los períodos registrados y detectar cuánto falta para alcanzar los 30 años.

Si una persona trabajó durante un período que no aparece en el sistema, debe solicitar primero un Reconocimiento de Servicios. ANSES advierte que es importante hacer esta verificación antes de cancelar períodos mediante el plan.

Cómo se pagan los aportes que faltan

Los períodos que se incorporen al plan se cancelan mediante una Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP). Cada unidad representa un mes de servicios y su valor equivale al 29% de la base mínima imponible vigente al momento del pago.

El trámite puede comenzar desde Mi ANSES, donde se seleccionan los períodos a regularizar y se genera un Volante Electrónico de Pago (VEP). También existe la posibilidad de realizarlo de manera presencial con turno previo.

Para las mujeres que ya tienen 60 años o más, además existe el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que puede sumar años por hijos y situaciones específicas. ANSES reconoce un año por hijo, dos en caso de adopción y adicionales por discapacidad o AUH.