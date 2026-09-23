Ya es oficial | Todos los jubilados y pensionados tendrán que dar certificado de supervivencia para seguir cobrando el apoyo (foto: archivo).

En esta noticia Jubilaciones: los nuevos valores de haberes

Este miércoles, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la Resolución 284/2026 con los nuevos valores de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que regirán a partir de octubre de 2026.

El ajuste responde a la fórmula de movilidad dispuesta por el Decreto N° 274/24, que actualiza los haberes de forma mensual según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Para octubre, las prestaciones tendrán un incremento del 1,66%, correspondiente a la inflación registrada en agosto.

Jubilaciones: los nuevos valores de haberes

Con la aplicación del porcentaje de movilidad, los montos vigentes desde octubre quedan definidos de la siguiente manera:

Haber mínimo garantizado: $ 435.748,51 .

Haber máximo: $ 2.932.174,85 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 348.598,81 .

Prestación Básica Universal (PBU): $ 199.335,05.

Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Asimismo, la resolución de la ANSES actualizó los valores de los límites impositivos para los aportes de los trabajadores en relación de dependencia. La base imponible mínima quedó establecida en $ 146.759,98, mientras que la base imponible máxima ascendió a $ 4.769.631,49 a partir del período devengado octubre de 2026.