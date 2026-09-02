El índice medio de salarios (IMS) registró en julio de 2026 un incremento de 0,90%. Este índice aumentó 4,80% entre enero y julio y 5,71% entre julio del año anterior y el mismo mes de 2026, según los últimos datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El IMS para el sector privado aumentó 1,31%, por la incidencia de los sectores comercio y reparación de vehículos (0,37%), industrias manufactureras (0,28%), y servicios sociales y de salud (0,26%).

Por otra parte, el organismo recordó que la inflación en el mes analizado fue 0,07%, con lo cual el índice de precios al consumo acumuló entre enero y julio un 3,40%. En tanto, la inflación de los 12 meses finalizados en julio de este año llegó a 4,27%.

Si se observa el efecto de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores dependientes, el poder de compra de los salarios aumentó 0,83% en julio, 1,36% en el acumulado de 2026 y 1,39% entre julio de 2025 y julio de 2026, señala el trabajo del organismo.

El INE destacó en su informe que el dato de los 12 meses finalizados en julio de 2025 indica un crecimiento del poder de compra de 0,92%, una cifra inferior a la de julio de este año.