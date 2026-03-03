La billetera digital gratuita del Banco Provincia anuncia en enero una agenda de beneficios para acompañar el consumo en supermercados y comercios de cercanía. Entre las promociones más destacadas de Cuenta DNI se encuentra el descuento exclusivo para grandes tiendas, que abarca todos los días en todas sus sucursales, sin límite de reintegro y con devolución inmediata para algunas firmas Este beneficio de Banco Provincia se suma a un grupo de promociones más amplias que incluyen descuentos en cadenas del interior bonaerense, mayoristas y comercios emblemáticos de la temporada. Según datos oficiales del Banco Provincia, en 2025 los usuarios de Cuenta DNI realizaron más de 250 millones de transacciones, con un volumen superior a $1,2 billones en compras. Solo en supermercados, el ahorro acumulado por promociones superó los $ 45.000 millones, lo que hace a la aplicación como la más utilizada para pagos digitales en la provincia. En marzo, el organismo financiero bonaerense decidió mantener los beneficios en supermercados para toda la provincia de Buenos Aires. Las promociones de Cuenta DNI se aplican de lunes a domingo en las siguientes firmas: De esta forma, en caso de acumular todos en una sola semana se puede ahorrar hasta $ 50.000 para luego alcanzar un total de $ 200.000 mensuales. Este tope se alcanza al sumar los $ 8000 de Día a los $ 6000 de Josimar más los $ 20.000 de Nini y los $ 6000 de los supermercados del interior más $ 10.000 de cualquiera de los que no tienen tope. Otro escenario probable es que se llegue al ahorro de $ 50.000 de forma directa con el descuento en los que no tienen tope de reintegro. Cuenta DNI también incluye descuentos en otros rubros durante la temporada. En comercios de cercanía, el beneficio es del 20% todos los viernes, con un nuevo tope de reintegro de $ 5.000 por día, alcanzable con compras de hasta $ 25.000. Otras promociones destacadas incluyen a estos sectores comerciales: Aquellas personas que hayan cambiado o extraviado el celular y ya contaban con su usuario en Cuenta DNI deberán, si o si, actualizar sus datos biométricos para poder ingresar. Ademán, tendrán que sacarle una foto al frente y el dorso de su Documento Nacional de Identidad (DNI). En caso de que el mismo haya vencido o se encuentre en trámite, no se podrá recuperar la cuenta. Por otra parte, los pasos a seguir son: