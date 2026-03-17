Los afiliados del Programa de Atención Medicina Integral (PAMI), que nuclea a los jubilados y pensionados, ofrece un 55% de descuento en el valor de los colectivos, trenes y subtes de todas las localidades de la Argentina donde se utilice el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Los afiliados deberán gestionar el beneficio a través de la web de ANSES. El afiliado a PAMI debe desvincular la tarjeta antigua desde su perfil de usuario para no perder el beneficio. Y con la nueva tarjeta deberá repetir el proceso de vinculación a través del PIN generado en ANSES. Cabe destacar que el descuento no tiene límite de tramos diarios. En cuanto a las grandes ciudades, donde es más común realizar combinaciones de transporte, el beneficio se complemente con el sistema de Red SUBE, que ofrece descuentos adicionales por trasbordos realizados en dos horas. Esta medica busca bajar el impacto del costo de vida en los adultos mayores, lo que permite la garantía de su movilidad para realizar trámites, consultas médicas o su rutina normalmente. El PAMI, en tanto, forma parte de los grupos incluidos en la Tarifa Social Federal de Transporte gestionada por ANSES. Sus afiliados tendrán acceso durante abril y el beneficio es de uso personal e intransferible. El uso indebido de la tarjeta con Tarifa Social puede generar una suspensión de la bonificación y el bloqueo de la tarjeta SUBE. Es importante que el afiliado realice el trámite de manera personal o con ayuda de un familiar para evitar cualquier tipo de fraude.