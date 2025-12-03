Con la llegada de diciembre y a falta de pocas semanas para Navidad, el Banco Provincia lanzó nuevas promociones para comprar en el último mes del año. En la misma línea, aumentó el tope de reintegro para quienes usen el descuento en carnicerías y paguen con Cuenta DNI.

Nuevo tope de reintegro para el descuento en carnicerías

La promoción en carnicerías, granjas y pescaderías contempla un descuento de 35% con nuevo tope de $ 7.000 por persona y por cuenta. Se alcanza con un ticket de $ 20.000 en consumos y estará disponible el sábado 20 de diciembre.

Lunes: descuentos en supermercados Día

Los lunes serán clave para los clientes del Banco Provincia, ya que podrán acceder a un 20% de devolución con tope de $ 8.000 en todas las sucursales adheridas. La promoción estará vigente durante todo el mes y el reintegro se acredita al instante.

Martes y miércoles: supermercados del interior

Los martes y miércoles se podrá comprar con 15% de reintegro y $ 6.000 de tope por semana en las siguientes cadenas:

Actual Supermercados

Autoservicio 228

Autoservicio Don Luis

Distribuidora LAC Tres

La Amistad

Red Minicosto

Sabor Criollo

Supermercado Caseros

Supermercado San Lorenzo

Supermercados Chacabuco (sucursales Casa Central y Juan XXIII)

Super Güemes

Super Sofía.

Descuentos de Navidad

Beneficios en mayoristas y cadenas nacionales

La billetera virtual Cuenta DNI ofrece rebajas en mayoristas y cadenas nacionales. En el caso de Nini Mayorista, el descuento aplica los martes y se trata de un 15% con tope de $ 20.000 por persona y por día.

En Vital, el beneficio será de 20% los martes y domingos con un máximo de $ 10.000. Otro de los supermercados adheridos es Carrefour, el cual brinda un 10% sin tope en sus todas sus sucursales.

Banco Provincia en Navidad.

Toledo y Chango Más

Las cadenas Toledo y Chango Más se sumaron a la ola de descuentos. En Toledo la promoción ofrece un 20% los miércoles, sábados y domingos sin tope. En Chango Más el beneficio es de 15% para los jueves, viernes y sábado. No contempla un tope de reintegro y se acredita en el mismo momento.

Todos los descuentos del Banco Provincia en diciembre

Los clientes de la Cuenta DNI podrán disfrutar de los siguientes reintegros: