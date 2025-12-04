La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) detectó que un conocido detergente no cumplía con los estándares de sanidad y exigió su retiro de todos los supermercados y plataformas de venta online.

El producto podría ser potencialmente peligroso para la salud por no garantizar su uso seguro.

Qué detergente prohibió ANMAT y por qué

Mediante la Disposición 8518/2025 publicada en el Boletín Oficial, el organismo a cargo de cuidar a los consumidores informó que prohibieron todos los productos domisanitarios de la marca “Seco Cleaner” por no estar inscriptos en ANMAT.

En el documento explicaron que la investigación partió de una consulta recibida por el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS).

En redes sociales, la marca promocionaba diversos productos como limpiadores en seco de pantallas de celular, detergente para madera, limpiatapizados para colchones, removedores de sarro, entre otros.

Publicación en Facebook promocionando los productos de Seco Cleaner.

Toda la gama de productos fue identificad como ilegales al no estar registradas según la legislación vigente. Su uso no es seguro, ya que no se sabe con precisión su composición ni lugar de producción.

Publicación en Facebok de Seco Cleaner.

Qué medida tomó ANMAT respecto a los productos de Seco Cleaner

El organismo decidió prohibir el “uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, desengrasantes, de acabado de superficies, y todo otro producto domisanitario, de la marca”.

Toda persona o comercio que haya adquirido los productos deberá suspender el uso y las operaciones de compra y venta.

Cuál es el protocolo de ANMAT para identificar los productos falsos

ANMAT detalla en los anexos de las resoluciones las características de los productos originales y las unidades falsas. Las alteraciones no solo son de registro, sino que también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado.

Para identificar los productos, se debe verificar el etiquetado original. “En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde”, sumaron.

El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.