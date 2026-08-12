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Argentina empezó la semana con una ola polar que trajo una fuerte baja de temperatura en diferentes regiones del país. Las condiciones meteorológicas se profundizarán con la llegada de tormentas y fuertes ráfagas de viento.

Según la alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional, habrán lluvias constantes por tres días consecutivos.

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El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal ingresará durante la madrugada del martes y se extenderá durante toda la semana en la provincia de Misiones.

Generado con IA.

La provincia registrará tormentas el martes, miércoles, jueves y viernes, con mínimas de 10° y una máxima que alcanzará los 24° para el fin de semana.

Además, otras regiones afectadas serán Formosa y Corrientes, donde se desarollarán lluvias el martes, miércoles y jueves de manera asilada durante las tres jornadas.

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La semana arrancó con un clima fresco con mínimas de 3°. Al correr de los días, la temperatura subirá a una mínima de 8° y una máxima de hasta 16° para el fin de semana.

Por otra parte, se esperan lluvias aisladas para la tarde del miércoles 12 y jueves 13 de agosto.