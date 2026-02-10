La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia continúa en febrero de 2026 con promociones y descuentos renovados, enfocados en la temporada de verano para ayudar a los bonaerenses a ahorrar en compras cotidianas, vacaciones y consumos esenciales, así como también para gastos grandes de familias como supermercados y carnicerías. Con más de 10 millones de usuarios, la app permite pagos con QR o Clave DNI y reintegros automáticos en el usuario vinculado (generalmente en hasta 10 días hábiles). Además, las familias pueden utilizar más de una cuenta para aprovechar el tota de los beneficios. Las promociones fueron confirmadas por el Banco Provincia y se mantienen vigentes durante todo febrero, con énfasis en beneficios para balnearios, marcas de verano y rubros de cercanía. En febrero, Cuenta DNI también extiende descuentos en supermercados para compras de consumo habitual: De esta forma al realizar tres compras en Niní y Día ($ 28.000 cada 7 días de tope) en las tres semanas que quedan de febrero se puede alcanzar un descuento máximo de $ 84.000 por persona. Aquellas personas que hayan cambiado o extraviado el celular y ya contaban con su usuario en Cuenta DNI deberán, sí o sí, actualizar sus datos biométricos para poder ingresar. Ademán, tendrán que sacarle una foto al frente y el dorso de su Documento Nacional de Identidad (DNI). En caso de que el mismo haya vencido o se encuentre en trámite, no se podrá recuperar la cuenta.