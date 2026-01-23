El Banco Provincia dio un paso clave en la evolución de su billetera digital Cuenta DNI, al habilitar una nueva herramienta que permite comprar, vender y transferir dólares de manera simple, segura y completamente online. La nueva función ya estará disponible desde enero.

Con más de 10 millones de usuarios, la billetera virtual bonaerense suma la posibilidad de operar en moneda extranjera al tipo de cambio oficial, sin necesidad de recurrir a canales presenciales. El nuevo servicio refuerza la estrategia del banco público provincial de ampliar el acceso a servicios financieros digitales desde el celular.

¿Cómo comprar y vender dólares desde Cuenta DNI?

La operatoria está pensada para ser rápida e intuitiva al ser integrada al menú principal de la aplicación. Desde ese espacio, quienes ya cuentan con una caja de ahorro en dólares pueden comenzar a comprar o vender divisas en poco tiempo sin trámites adicionales.

Para utilizar la nueva herramienta, el usuario del Banco Provincia deberá seguir estos pasos:

Ingresar a la app y seleccionar la opción “ Comprar / Vender U$D ”. Una vez allí, solo tiene que indicar el monto deseado. Por último, se confirma la operación, que se realiza de forma inmediata y segura.

La operatoria con dólares en Cuenta DNI es idéntica a la de otras transacciones en pesos.

El sistema muestra de manera clara el tipo de cambio oficial, lo que permite operar con total transparencia. Además, la experiencia de uso replica la lógica habitual de Cuenta DNI, evitando procesos complejos o confusos para quienes no están familiarizados con este tipo de transacciones.

¿Qué pasa si no tenés cuenta en dólares?

En caso de no contar con una Caja de Ahorro en dólares en Banco Provincia, la propia aplicación permite abrirla en el momento. El alta se realiza aceptando los términos y condiciones y el cuadro tarifario correspondiente.

Toda la operación se puede realizar desde el celular.

Una vez completado ese paso, la habilitación de la cuenta se concreta en un plazo máximo de 48 horas. A partir de ese momento, el cliente puede comprar, vender y transferir dólares con normalidad desde Cuenta DNI.

Una nueva herramienta para los clientes de Banco Provincia

La actualización también incorpora la opción de transferir dólares, disponible en la misma sección donde se realizan las transacciones en pesos. La operatoria es igual a otros movimientos similares, lo que garantiza una experiencia conocida y sin complicaciones.

Esta herramienta permite enviar o recibir dólares entre cuentas de manera digital, reforzando el perfil de Cuenta DNI como una plataforma financiera integral, que centraliza múltiples operaciones en un solo lugar.

La nueva herramienta de Cuenta DNI es similar a la de otros bancos.

Durante 2025, el Banco Provincia ya había sumado otras herramientas clave a la billetera digital, como la posibilidad de solicitar préstamos personales e invertir en plazos fijos directamente desde la app, sin necesidad de ir a una sucursal.

En ese período, se gestionaron más de 250.000 préstamos personales a través de Cuenta DNI, que se consolidó como el principal canal de colocación de este producto. Además, se constituyeron más de 400.000 plazos fijos.

