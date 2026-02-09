Una histórica cadena de supermercados de los años 80 anunció la apertura de dos nuevos locales en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Supercoop, que llegó a operar hasta 300 sucursales en CABA antes de la quiebra de El Hogar Obrero (EHO) en los 90 y que ahora retoma su plan de reinstalación tras años de reorganización. La vuelta se apoya en una alianza entre EHO y Cooperativa Obrera (CO), dos entidades del movimiento cooperativo. En esta etapa, ya se reabrieron San Telmo y Caballito, y ahora el cronograma suma Balvanera y Saavedra. En diálogo con ANSOL, Pablo Barbieri, subgerente general de CO, adelantó que el desembarco de la cadena en el país continúa con Balvanera: “El local estará en Avenida Perón y está previsto para mayo. Es parecido al de Caballito, en cuanto a las dimensiones. Son autoservicios pequeños, de proximidad, con un servicio amplio en surtido”, detalló Barbieri. En Saavedra, la propuesta será similar al modelo de San Telmo. Estará ubicado en calle Manzanares y prevé ofrecer carnicería con atención personalizada y una selección de artículos para el hogar. “Estará en la calle Manzanares y lo tenemos previsto para julio”, amplió el ejecutivo. Mientras EHO aporta los locales que quedaron bajo su órbita, CO pone su experiencia supermercadista, con una red de 150 sucursales en 7 provincias y presencia en 75 ciudades. Barbieri también adelantó que se sumará un quinto local en la provincia de Buenos Aires, aunque no llevará la marca Supercoop sino Cooperativa Obrera, “porque es un nombre con mayor presencia en el Interior, donde estamos en 75 ciudades”, explicó. Sobre el desempeño de las dos primeras reaperturas, el directivo señaló que “la respuesta es muy buena y la medimos con la recurrencia. Notamos también que la experiencia de CABA es muy distinta a la que estamos acostumbrados, en términos de dinámicas de consumo”. “Son familias más reducidas; muchas parejas o personas solas, con horarios más amplios. Buscan más los productos elaborados, semielaborados o congelados. Nosotros siempre nos adaptamos a la lógica de los consumidores locales porque queremos que se acerquen cada vez más consumidores y que se asocien”, detalló. El relanzamiento combina formatos de proximidad en barrios densos con tiendas de mayor tamaño en zonas donde la demanda requiere servicios asistidos y categorías no alimenticias. La oferta se adapta a hábitos de consumo urbanos: compras más frecuentes y de menor ticket, horarios extendidos y mayor mix de productos listos o de preparación rápida. La identidad cooperativa también se refleja en el surtido y la gestión: “Tenemos desarrollo de marcas propias, hecho a fasón con pymes y cooperativas. Son unos 1200 productos que ofrecen calidad a buen precio”, señaló Barbieri. A esto se suman acciones promocionales para asociados y un gobierno corporativo bajo control de las cooperativas. El plan avanza a contramano del clima del sector. “Las cooperativas nacen en crisis porque es cuando la gente se une para solucionar las necesidades de manera conjunta. Financieramente, no es conveniente, pero una empresa social busca brindar el servicio y apuesta al largo plazo”, concluyó Barbieri.