Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 15 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8941 (El Cuchillo) y las letras son: E U R S.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 15 de agosto

1° 8941 11° 3340 2° 2194 12° 2770 3° 2453 13° 4398 4° 5622 14° 4223 5° 3506 15° 2107 6° 8875 16° 2874 7° 2866 17° 2711 8° 8266 18° 2127 9° 3151 19° 1760 10° 8706 20° 4690

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 15 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 15 de agosto. A la cabeza salió el número 6687 - Piojos.

1° 6687 11° 0715 2° 1944 12° 6533 3° 8050 13° 0893 4° 0300 14° 0823 5° 4501 15° 2244 6° 7285 16° 0440 7° 4240 17° 4322 8° 6083 18° 2433 9° 0838 19° 6545 10° 3077 20° 7999

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo suele simbolizar decisiones tajantes, la necesidad de cortar con hábitos o relaciones y de fijar límites. También puede representar protección y autocontrol.

Si provoca miedo o daño, apunta a conflictos, tensión o posibles traiciones. Si lo manejas con calma, sugiere claridad, valentía y acciones firmes para resolver problemas.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con Piojos suele reflejar preocupaciones, estrés y sensación de invasión por problemas pequeños pero persistentes. También puede señalar culpa o ideas que “pican” la mente.

Asimismo, sugiere chismes, críticas o personas que drenan energía. El sueño invita a poner límites y “limpiar” hábitos, relaciones o pensamientos que causan molestia.