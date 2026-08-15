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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 15 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8941 (El Cuchillo) y las letras son: E U R S.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 15 de agosto

 1°8941 11°3340 
 2194  12°2770
 3°2453  13°4398 
 5622  14°4223 
 3506  15°2107 
 6°8875  16°2874
 2866  17°2711 
 8266  18°2127 
 3151  19°1760 
 10°8706  20°4690 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 15 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 15 de agosto. A la cabeza salió el número 6687 - Piojos.

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 1°6687 11°0715 
 1944   12°6533
 3°8050  13°0893 
 0300  14°0823 
 4501  15°2244 
 6°7285  16°0440
 4240  17°4322 
 6083  18°2433 
 0838  19°6545 
 10°3077  20°7999 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo suele simbolizar decisiones tajantes, la necesidad de cortar con hábitos o relaciones y de fijar límites. También puede representar protección y autocontrol.

Si provoca miedo o daño, apunta a conflictos, tensión o posibles traiciones. Si lo manejas con calma, sugiere claridad, valentía y acciones firmes para resolver problemas.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con Piojos suele reflejar preocupaciones, estrés y sensación de invasión por problemas pequeños pero persistentes. También puede señalar culpa o ideas que “pican” la mente.

Asimismo, sugiere chismes, críticas o personas que drenan energía. El sueño invita a poner límites y “limpiar” hábitos, relaciones o pensamientos que causan molestia.