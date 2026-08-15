En esta noticia
Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 15 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8941 (El Cuchillo) y las letras son: E U R S.
Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 15 de agosto
|1°
|8941
|11°
|3340
|2°
|2194
|12°
|2770
|3°
|2453
|13°
|4398
|4°
|5622
|14°
|4223
|5°
|3506
|15°
|2107
|6°
|8875
|16°
|2874
|7°
|2866
|17°
|2711
|8°
|8266
|18°
|2127
|9°
|3151
|19°
|1760
|10°
|8706
|20°
|4690
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 15 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 15 de agosto. A la cabeza salió el número 6687 - Piojos.
|1°
|6687
|11°
|0715
|2°
|1944
|12°
|6533
|3°
|8050
|13°
|0893
|4°
|0300
|14°
|0823
|5°
|4501
|15°
|2244
|6°
|7285
|16°
|0440
|7°
|4240
|17°
|4322
|8°
|6083
|18°
|2433
|9°
|0838
|19°
|6545
|10°
|3077
|20°
|7999
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con el cuchillo?
Soñar con El Cuchillo suele simbolizar decisiones tajantes, la necesidad de cortar con hábitos o relaciones y de fijar límites. También puede representar protección y autocontrol.
Si provoca miedo o daño, apunta a conflictos, tensión o posibles traiciones. Si lo manejas con calma, sugiere claridad, valentía y acciones firmes para resolver problemas.
¿Qué significa soñar con piojos?
Soñar con Piojos suele reflejar preocupaciones, estrés y sensación de invasión por problemas pequeños pero persistentes. También puede señalar culpa o ideas que “pican” la mente.
Asimismo, sugiere chismes, críticas o personas que drenan energía. El sueño invita a poner límites y “limpiar” hábitos, relaciones o pensamientos que causan molestia.