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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 15 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este sábado, 15 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2694 - Cementerio

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 15 de agosto

 1°2694 11°4387
 6633  12°8095
 3°1216 13°8696 
 5129  14°6391 
 8980  15°0666 
 6°2458  16°4914
 3634  17°2427 
 7621  18°8624 
 1266  19°4627 
 10°0060 20°6257 

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Soñar con Cementerio suele señalar cierre de ciclos y la necesidad de dejar atrás el pasado.

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¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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