El desembarco de las marcas internacionales volvió a mover el mercado de los locales comerciales en Buenos Aires.

Durante el último año aumentó el interés por instalarse en algunos de los corredores más exclusivos de la Ciudad, donde la oferta disponible empezó a escasear.

Según Carlos Boero, director Comercial de Miranda Bosch Real Estate & Art, las consultas crecieron en los últimos meses. Hoy las ubicaciones más buscadas son avenida Alvear, avenida Quintana, el entorno del Alto Palermo sobre avenida Santa Fe, bulevar Cerviño, La Imprenta y Distrito Arenales.

Según la inmobiliaria, los valores de los alquileres también subieron. Hoy rondan entre u$s 5000 y u$s 7000 mensuales.

Cuáles son los alquileres más codiciados por las marcas

Avenida Alvear, avenida Quintana, el entorno del Alto Palermo sobre avenida Santa Fe, bulevar Cerviño, La Imprenta y Distrito Arenales concentran la mayor demanda por parte de las marcas que buscan desembarcar o expandirse en el país.

Se trata de ejes comerciales que reúnen tiendas nacionales e internacionales y donde la disponibilidad es cada vez más reducida.

Uno de ellos es Distrito Arenales, situado a la largo de la calle Arenales entre Paraná y Cerrito y calles transversales. Según Miranda Bosch, prácticamente no hay espacios libres y, cuando aparece una oportunidad, las operaciones suelen concretarse al valor pedido por el propietario.

En ese contexto, un inmueble bien ubicado puede alquilarse en apenas una semana.

Las joyerías, los locales de indumentaria, la gastronomía premium y los centros de estética de alta gama encabezan hoy la búsqueda de espacios en estos corredores.

La cadena uruguaya de fast fashion Indian es una de ellas. Tras desembarcar hace un año, la compañía anunció que buscará duplicar su red de locales en el país y que pretende cerrar el año con alrededor de 20 tiendas operativas.

El plan contempla nuevas aperturas en distintas ciudades, entre ellas Mar del Plata, Corrientes, Neuquén y Rosario , además de continuar creciendo en el mercado local.

El objetivo de la empresa es que, por primera vez, el mercado argentino tenga un peso similar al que hoy representa Uruguay dentro del grupo.

Antonio Pinta Antonio Pinta

La francesa Decathlon también avanza con un ambicioso plan de crecimiento. Después de inaugurar su primera tienda en Vicente López, el grupo confirmó que prevé abrir 20 sucursales en cinco años con una inversión de u$s 100 millones.

La hoja de ruta incluye nuevas tiendas en Abasto y Alto Palermo, además de desembarcos en ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta, Tucumán, La Plata y Mar del Plata.

En paralelo, Grupo One también trabaja en el desembarco de otras marcas del grupo francés Mulliez. Entre ellas está Kiabi, que ya busca nuevas ubicaciones para ampliar su red.

La empresa incluso reconoció que la disponibilidad de superficies de gran tamaño se convirtió en uno de los principales desafíos para ejecutar ese proyecto, por lo que analiza desarrollar parques comerciales propios.

En accesorios, la brasileña Morana eligió a la Argentina para concretar su primera expansión internacional. La marca abrirá su primer local en Recoleta a fines de agosto y ya confirmó una segunda apertura para noviembre.

La apertura forma parte de una alianza regional con Blue Star Group, que tendrá a su cargo el desarrollo de la marca en el país y, eventualmente, en otros mercados de América Latina.

Por su parte, Cole Haan, la histórica firma estadounidense de calzado y accesorios, desembarcará en el país con la apertura de su primera tienda. Según pudo saber El Cronista, el local abrirá el 15 de septiembre en Galerías Pacífico.

La demanda también alcanza a otros corredores

LJ Ramos también registró un aumento en las consultas por locales comerciales en otros corredores de la Ciudad de Buenos Aires y el norte del Gran Buenos Aires. Palermo Soho, la avenida Santa Fe, Cabildo y Juramento, y el eje de Rivadavia y Acoyte son algunas de las zonas que concentran el mayor interés de las marcas.

Según la inmobiliaria, las empresas buscan principalmente inmuebles de entre 200 y 300 metros cuadrados

En esos corredores, el valor pedido para los alquileres ronda los u$s 36 por m2.

Una recuperación desigual

El último relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), correspondiente al bimestre mayo-junio, registró 291 locales vacíos -entre inmuebles en alquiler, en venta o cerrados- en las principales zonas comerciales porteñas.

La cifra representa un incremento del 22,3% respecto del mismo período de 2025 y una suba del 5,1% frente al relevamiento anterior, cuando se habían registrado 277 espacios vacíos.

La avenida Cabildo fue una de las zonas donde más aumentó la cantidad de locales vacíos en la comparación bimestral, mientras que Florida y la avenida Córdoba registraron una baja respecto del relevamiento anterior.