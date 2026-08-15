Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 15 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 5835 - Pajarito

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 15 de agosto

1° 5835 11° 9518 2° 6699 12° 5893 3° 6589 13° 3476 4° 0688 14° 6505 5° 2942 15° 1526 6° 939 16° 7590 7° 5788 17° 9590 8° 3199 18° 7964 9° 9162 19° 9556 10° 8578 20° 3986

¿Qué significa soñar con Pajarito?

Soñar con el Pajarito simboliza mensajes sutiles, inocencia y deseo de libertad. Indica nuevas ideas o la necesidad de expresarte con ligereza y ternura.

Si el Pajarito vuela o canta, augura esperanza y buena comunicación; si está herido o enjaulado, alerta sobre fragilidad emocional o sensación de límites.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.