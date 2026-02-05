Falta cada vez menos para que los chicos vuelvan a las escuelas y muchas familias ya comenzaron a calcular cuánto costará equiparse para el ciclo lectivo. En medio de la preocupación por el precio de los útiles, el Banco Provincia lanzó una serie de descuentos pensados para acompañar la vuelta a clases. Las promociones incluyen hasta 20% de ahorro, cuotas sin interés y beneficios exclusivos con tarjetas de crédito, Cuenta DNI y Provincia Compras, que abarcan rubros clave como librerías, indumentaria, ópticas y jugueterías. El Banco Provincia preparó un paquete integral de promociones para quienes paguen con tarjetas VISA y Mastercard emitidas por la entidad, tanto en comercios físicos como en su plataforma online. La tienda virtual del banco también suma promociones: Ambas acciones aplican a productos seleccionados y pueden aprovecharse con tarjetas de crédito VISA o Mastercard del BAPRO. El programa de puntos del banco tendrá una acción especial: La billetera digital del Banco Provincia también se suma a la campaña escolar con beneficios específicos: Además, continúan las promociones generales de la app durante febrero: Según un relevamiento de Focus Market, los precios de los útiles escolares muestran variaciones interanuales moderadas, aunque el gasto total continúa en aumento.