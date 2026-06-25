La actividad industrial todavía no muestra señales sólidas de recuperación y uno de los sectores más afectados es el automotriz. Según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por la consultora FIEL, la producción de autos volvió a contraerse y acumuló once meses consecutivos de caída.

A pesar de ese panorama, Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, empresa que opera Mercedes-Benz en Argentina, se mantiene optimista sobre lo que puede ocurrir en el país en el segundo semestre.

“Empieza a pegar esa asimetría de negocio que tiene Argentina. El transporte minero, petrolero, ese negocio va para adelante bien y tiene demanda. La Sprinter funciona para trasladar operarios. Turismo está en el medio”, analizó en diálogo con Ahora Play.

El futuro de la industria automotriz argentina

Con un tono más optimista, el CEO sostuvo que “la industria automotriz puede crecer más, pero va a depender del crédito que tengamos”. En ese sentido, consideró que “el cliente está, pero no tiene la plata para comprar el auto, entonces necesita una financiación que creo yo que a partir del segundo semestre puede mejorar”.

El informe de FIEL también expuso una reducción de las exportaciones, tras dos meses de recuperación, y un fuerte retroceso en las ventas internas.

“Casi el 50% de las ventas del mercado doméstico viene de los planes de ahorro. El cliente necesita una financiación que quizás hoy no la encuentra por costos”. Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto

El boom de los autos chinos: qué puede pasar con el mercado local

Sobre la apertura de importaciones y el auge de los autos chinos en el mercado local, Herrero se pronunció sobre la diferencia de condiciones a la hora de competir: “Soy defensor y apasionado de la industria automotriz argentina, porque le da trabajo a 600 mil personas. Pero tenemos que buscar los puntos de equilibrio para poder ser competitivos".

“Si vos vas a China, es un mercado de 15 millones de auto, donde fabrican 32 y su capacidad de producción es 40 con subsidio del Estado. Si yo tengo que competir contra eso con IVA, ingresos brutos, tasas municipales y encima pago derecho de exportación, va a ser muy difícil que lo haga hoy”, lamentó.

Sin embargo, consideró que “tampoco le vamos a pedir hoy al gobierno que ya no haya más impuestos, pero creo que Argentina tiene que llegar a ese equilibrio”.