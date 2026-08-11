Oficial | Si das positivo en alcohol, tu coche no arrancará: el cambio que llega al país

Desde el 7 de julio de 2024, todos los vehículos nuevos matriculados en España deben incorporar de fábrica la preinstalación del alcolock, el innovador sistema que impide arrancar el motor si el conductor da positivo en alcohol. Así lo ha confirmado la Dirección General de Tráfico (DGT), marcando un antes y un después en la seguridad vial del país.

Esta medida no obliga a instalar el dispositivo completo de manera inmediata, pero sí exige que los fabricantes entreguen los coches nuevos con toda la infraestructura técnica necesaria: conectores, interfaz y elementos electrónicos preparados para montar el alcolock de forma sencilla en el futuro, si las autoridades lo requieren.

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¿Qué es exactamente el alcolock y cómo funciona?

El alcolock es un alcoholímetro antiarranque conectado directamente al sistema electrónico del vehículo. Antes de poner el coche en marcha, el conductor debe soplar en el dispositivo. Si detecta alcohol por encima de los límites establecidos, bloquea el encendido y el vehículo no arranca.

Esta tecnología ya se utiliza en determinados colectivos y situaciones, como reincidentes en delitos de tráfico, procesos de reeducación vial o conductores profesionales. Con la preinstalación obligatoria en todos los turismos nuevos a partir del próximo 7 de julio, España da un paso firme hacia su posible generalización.

La obligación técnica de preinstalación ya existía desde 2022 para las homologaciones, pero ahora la DGT concreta la fecha de aplicación a todos los vehículos nuevos matriculados y vendidos en España .

¿Por qué llega ahora esta medida?

Según la DGT, esta decisión se enmarca en una estrategia más amplia para reducir los accidentes causados por la conducción bajo los efectos del alcohol. La preinstalación prepara el terreno ante posibles endurecimientos futuros de las normativas.

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En este contexto, España también planea bajar los límites de alcohol permitidos al volante. La tasa actual de 0,50 g/l se reduciría a 0,20 g/l, una bajada del 60%. Esta reforma, que cambiaría el límite vigente desde 1999, busca ser más efectiva sin llegar al 0,0 g/l, ya que el director general de la DGT, Pere Navarro, señaló que un límite absoluto podría generar conflictos técnicos.

España sigue los pasos de otros países europeos

España no es pionera en esta tecnología. Italia ya avanzó en 2025 con la reforma del Código de la Carretera (conocido como “Código Salvini”). Allí no solo se exige la preinstalación, sino que obliga a instalar el alcolock a conductores sancionados: durante dos años si la tasa estaba entre 0,8 y 1,5 g/l, y tres años si superaba 1,5 g/l.

En Italia, además, el sistema exige resultado de alcohol nulo (cero tolerancia), debe instalarse en talleres autorizados, cuenta con sistemas anti-manipulación y requiere calibración anual.

Otros países europeos que ya contemplan el alcolock en su normativa son Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Lituania, Polonia y Suecia. Con esta preinstalación, España pone “la primera piedra” para que en el futuro el alcoholímetro antiarranque pueda formar parte habitual de los vehículos nuevos.