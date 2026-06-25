Mientras América Latina y el Caribe recibió u$s 194.233 millones, un 1,7% más que el año anterior, la Argentina registró una caída de 73,1% en los ingresos de inversión extranjera directa (IED), según publicó la CEPAL.

Con entradas por u$s 3134 millones, la Argentina quedó como el noveno receptor de IED de la región y representó apenas el 1,6% del total regional, reflejó el informe “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2026”.

El dato contrasta con el desempeño de otros países de América del Sur, donde se observaron subas relevantes en Ecuador, Uruguay, Perú, Bolivia, Chile y Paraguay.

En cambio, Colombia, junto con la Argentina, fue una de las economías sudamericanas que mostró una variación interanual negativa.

El informe marca que la Argentina había registrado un “notorio repunte” de las inversiones en 2023 y 2024, pero que ese movimiento no logró sostenerse en 2025 . La caída fue generalizada en los tres componentes que integran la IED : aportes de capital, préstamos entre empresas y reinversión de utilidades.

Los aportes de capital registraron entradas negativas por u$s 259 millones, mientras que los préstamos entre empresas también fueron negativos, por u$s 466 millones.

En este último caso, la CEPAL señaló que el resultado se explica por la cancelación de deuda de sectores como el complejo oleaginoso exportador con sus respectivas casas matrices .

La reinversión de utilidades, que fue el principal componente de la IED argentina, totalizó u$s 3859 millones, un 29% menos que en 2024.

Según el organismo, esta baja se explica en parte por la elevada base de comparación de períodos anteriores, cuando existían regulaciones cambiarias más estrictas para el giro de utilidades al exterior.

Aun así, el retroceso argentino se dio en un contexto regional en el que la reinversión de utilidades continuó siendo el principal componente de la IED.

Para América Latina y el Caribe, la CEPAL indica que ese rubro representó el 51% del total en 2025, seguido por los aportes de capital, con el 34%, y los préstamos entre empresas, con el 15%.

Fuerte caída en nuevos proyectos

El deterioro también se observó en los anuncios de nuevos proyectos de inversión. En 2025 se anunciaron proyectos por u$s 1373 millones en la Argentina, una cifra muy inferior a la de 2024, cuando el país había alcanzado niveles excepcionalmente altos por un proyecto de u$s 30.000 millones para explotación de gas.

Sin embargo, si se excluye ese proyecto atípico, el informe calcula que el monto anunciado en 2025 fue 80% inferior al del año previo.

La baja se concentró en los sectores que habían tenido mayor peso en los anuncios: productos químicos cayeron 96%, metales y minerales bajaron 92%, la industria automotriz retrocedió 68% y alimentos y bebidas se redujo 62%.

La CEPAL también ubica la caída argentina dentro de una tendencia regional más amplia. En 2025, los anuncios de proyectos de IED en América Latina y el Caribe sumaron u$s 114.100 millones, una baja de 34,3% frente a 2024.

En cantidad de proyectos, la disminución fue de 10,2%. La retracción se constató en la mayoría de los sectores y países de la región.

Brasil y México concentraron el 78% del valor anunciado en 2025. En la mayoría de las economías, los anuncios fueron menores que el año anterior. Entre las caídas más pronunciadas, la CEPAL menciona a Guyana, Argentina, Perú, Colombia, México y Costa Rica.

La contracara: litio y plataformas digitales

Pese al fuerte deterioro de los flujos efectivos y de los anuncios de nuevos proyectos, la Argentina se destacó en dos de las principales operaciones de fusiones y adquisiciones transfronterizas de la región.

La mayor operación relevada por la CEPAL fue la compra de Arcadium Lithium, con activos en la Argentina, por parte de la australiana Rio Tinto, por u$s 6700 millones. La operación se concentró en el sector de explotación de minas y canteras, en un contexto en el que el organismo destaca el interés global por activos vinculados a minerales críticos.

Otra transacción relevante fue la adquisición de Despegar.com por parte de Prosus, de Países Bajos, por u$s 1700 millones, dentro del sector de información y comunicaciones.

Para la CEPAL, las mayores fusiones y adquisiciones transfronterizas concretadas en 2025 correspondieron a activos de minería, energía, información y comunicaciones, y transporte y almacenamiento. En ese grupo, el informe destacó la megaoperación vinculada al litio en la Argentina.

Una región heterogénea

El informe subrayó que las estructuras de atracción de inversión dentro de América Latina y el Caribe son muy heterogéneas .

Brasil con u$s 77.676 millones y México con u$s 43.221 millones concentraron el 62% del total de entradas de IED en 2025. Después se ubicaron Chile, Perú, Colombia, Guyana, Costa Rica y República Dominicana.

En América del Sur, el contraste fue marcado. Brasil creció 4,8%, Chile 13%, Perú 73,5%, Ecuador 191,3%, Uruguay 128,4%, Paraguay 7,6% y Bolivia 73,3%.

En cambio, Colombia cayó 16,2% y la Argentina tuvo el peor desempeño relativo entre los países sudamericanos con datos disponibles, con una baja de 73,1% .

El documento advierte, además, que las cifras de 2025 son preliminares y fueron presentadas por los organismos oficiales de los países de la región, por lo que podrán ser ajustadas durante 2026 y en años posteriores.

Nuevo contexto, nuevas recetas

Más allá del caso argentino, la CEPAL plantea que el nuevo contexto global exige políticas más estratégicas, selectivas y coordinadas para atraer inversión extranjera.

El organismo recomendó alinear la política de IED con estrategias de desarrollo productivo, formación de capacidades, integración regional y sostenibilidad.