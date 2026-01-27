En esta noticia Acuerdo salarial de judiciales bonaerenses

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) informó que su Comisión Directiva Provincial se reunió de manera extraordinaria y resolvió aceptar la propuesta de aumento salarial presentada por la Provincia.

Desde el gremio señalaron que la propuesta resulta insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo. Asimismo, expresaron que aceptar el acuerdo busca evitar demoras en la liquidación de los salarios.

El acuerdo contempla un incremento total del 4,5%, que se abonará con los haberes de enero.

Del total, un 1% corresponde a diciembre de 2025, con impacto en el aguinaldo y pago retroactivo, mientras que el 2% restante se aplicará sobre el salario de enero.

La AJB remarcó que la decisión no implica conformidad con la oferta salarial y reiteró el reclamo para que la paritaria se reabra en febrero, tal como había sido comprometido en instancias anteriores de negociación.

Aumentos para jubilados judiciales

Este sector también percibirá el aumento y los retroactivos correspondientes, en un contexto de dificultades económicas similares a las de los trabajadores en actividad.