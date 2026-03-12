Este jueves quedó plasmado en el Boletín Oficial el aumento salarial para las empleadas domésticas, un acuerdo que había sido alcanzado semanas atrás pero que recién ahora adquiere carácter oficial y obligatorio en todo el territorio nacional. La Resolución 2/2026, firmada por la presidenta de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), Sara Gatti, establece un esquema de aumentos escalonados para febrero y marzo de este año, además del pago de bonos según la carga horaria de cada trabajadora. El incremento pactado es del 1,5% para febrero, tomando como base los salarios mínimos de enero de 2026, tal como habían quedado establecidos por la Resolución 3/2025 de la misma comisión. Luego, en marzo, se aplicará un segundo tramo de igual porcentaje, pero esta vez calculado sobre los valores ya actualizados de febrero, lo que da como resultado una suba acumulada del 3% en dos meses. Ambos ajustes rigen para todo el personal comprendido en el régimen de la Ley 26.844. Los nuevos montos surgieron del acuerdo alcanzado el 24 de febrero en una sesión plenaria ordinaria de la CNTCP, en la que participaron representantes del sector trabajador, del sector empleador y del Estado. En esa instancia se definieron tanto las actualizaciones de los básicos como el pago de las sumas adicionales, según consta en el acta que dio origen a la resolución publicada hoy. Además de la actualización porcentual, la resolución oficializa el pago de un bono no remunerativo para los meses de febrero y marzo. El monto varía según la cantidad de horas semanales trabajadas: $20.000 para quienes se desempeñen 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes trabajen entre 12 y menos de 16 horas, y $8.000 para quienes presten servicios menos de 12 horas por semana. Por tratarse de una suma no remunerativa, el bono no incide en el cálculo del aguinaldo, las vacaciones ni los aportes previsionales. Deberá abonarse junto al salario habitual de cada mes, tanto en febrero como en marzo, y su pago es obligatorio para todos los empleadores alcanzados por el régimen especial de casas particulares. La resolución aclara que las adecuaciones salariales dispuestas tienen alcance en todo el país, sin distinción de provincia o región. Esto implica que cualquier empleadora o empleador que tenga personal registrado bajo la Ley 26.844 debe ajustar los salarios a las nuevas escalas a partir de este mes, so pena de incurrir en incumplimiento de la normativa laboral vigente. Vale recordar que la Ley 26.844, sancionada en 2013, es el marco legal que regula específicamente las relaciones de trabajo en casas particulares en Argentina. Entre sus atribuciones, la CNTCP tiene la facultad de fijar remuneraciones mínimas y recomposiciones salariales, que es precisamente lo que ejerció en esta oportunidad con el acuerdo del 24 de febrero y su posterior oficialización de hoy. Con la publicación en el Boletín Oficial, los nuevos valores pasan a ser exigibles de manera inmediata. Desde el sector gremial habían anticipado que en los próximos meses se realizará una nueva reunión paritaria para evaluar la evolución de los salarios y definir si corresponden ajustes adicionales, en un contexto en que la inflación sigue siendo el principal parámetro de referencia para las negociaciones del sector.