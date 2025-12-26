En esta noticia Paritaria estatales: los aumentos salariales que recibieron durante 2025

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó este viernes la oferta del Gobierno de 2% de actualización salarial en diciembre y un bono por única vez de 50.000 pesos en la paritaria de la Administración Pública Nacional, que fue aceptada por el gremio mayoritario del sector, UPCN .

Al respecto, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, expresó que “el regalo para estas fiestas de parte del Gobierno, finalmente fue una paritaria miserable y un bono que no alcanza ni siquiera para la sidra y el pan dulce”.

“Los estatales nunca nos hubiéramos imaginado un peor fin de año. En el 2025 quedamos 14 puntos por debajo de la inflación y desde que asumió Milei perdimos 4 salarios completos. Es muy difícil aceptar que existan otros sindicatos dispuestos a avalar semejante entrega ”, agregó el dirigente estatal en un comunicado.

En referencia a UPCN, que remarcó que la cifra se pactó en una “mesa negociadora”, Aguiar apuntó: “Tienen que explicar a cambio de qué firman incrementos por debajo de la evolución de los precios, cuál es la contrapartida por permitir la demolición de los ingresos”.

“A esta altura, en el sector público UPCN ya es socio de la motosierra. Este aumento vergonzoso se da en medio de una inflación en ascenso y anticipa un inicio de año altamente conflictivo”, agregó.

De esta forma, ATE convocará a sus instancias orgánicas para definir el plan de acción.

“Después de dos años los salarios en el Estado están en caída libre y la única manera de remontar ese escenario es con un aumento de emergencia que permita a todos salir de la pobreza. Vamos a convocar plenarios y asambleas para definir medidas de fuerza”, afirmó Aguiar.

El sindicato sostuvo que los incrementos salariales de los últimos 12 meses “quedaron sistemáticamente ubicados por debajo de la inflación”, teniendo en cuenta que el informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central proyecta una evolución de los precios de 2,2% para diciembre.

“Teniendo en cuenta esta proyección, el 2025 finalizaría con una inflación de 30,7% frente a una paritaria de 17,1%, lo que marca una diferencia de 13,6%. Además, desde que asumió Javier Milei la pérdida del poder adquisitivo ya supera el 42,2%”, indicó ATE.

