Oficial y confirmado | Jubilados y pensionados se quedarán sin la Pensión de Bienestar si dejan de cumplir este requisito

La Pensión para el Bienestar es uno de los programas sociales más importantes en el país, ya que brinda un apoyo económico a sectores específicos de la población. Sin embargo, hay ciertas restricciones que podrían dejar afuera del beneficio a miles de mexicanos, particularmente a quienes viven en el exterior.

Una de las dudas más frecuentes entre los adultos mayores es si los mexicanos que residen fuera del país pueden acceder a este beneficio, el cual implica un depósito de 6,400 pesos cada dos meses.

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Conoce los requisitos del Gobierno para cobrar la pensión y evita problemas con las autoridades.

¿Se puede cobrar la Pensión Bienestar desde el extranjero?

De acuerdo con las reglas de operación de este programa, no es posible recibir este apoyo si el beneficiario vive de forma permanente fuera de México . La Secretaría de Bienestar establece que las asistencias económicas tienen cobertura únicamente dentro del territorio nacional, por lo que no se registra ni mantiene en el padrón a personas que residan en otro país.

Esto significa que, si una persona se inscribió cuando vivía en México y posteriormente cambió su residencia al extranjero, dejará de cumplir con uno de los requisitos indispensables para continuar recibiendo el depósito bimestral y será dada de baja del programa.

No obstante, realizar viajes temporales al extranjero por vacaciones, visitas familiares u otros motivos no afecta el derecho al apoyo, siempre que el domicilio habitual del beneficiario permanezca en México.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que la dispersión de recursos correspondiente al bimestre julio-agosto se realiza del 6 al 29 de julio, siguiendo un calendario organizado por la inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Las fechas de depósito son las siguientes: