Inflación: el dato que sorprende para agosto y el límite que ve el mercado

Con el comienzo de un nuevo mes suelen llegar los aumentos que impactan en las finanzas familiares. Colectivos, subte, trenes, prepagas, colegios privados y peajes en CABA ya tienen definidos sus nuevos valores para el noveno mes del año.

Las tarifas de agua, luz y gas todavía no fueron oficializadas por el Gobierno, aunque se espera que haya incrementos como viene ocurriendo cada mes.

Transporte público: colectivos, subte y trenes

El transporte será, otra vez, uno de los rubros con mayor impacto en el bolsillo. Desde el martes 1° de septiembre, el boleto de colectivos subirá 4,1% en CABA y 4,7% en el Gran Buenos Aires, según el esquema de actualización mensual que toma el último dato de inflación y le suma dos puntos porcentuales. Así, el boleto mínimo pasará a costar $ 887,99 en la Ciudad y $ 1158,97 en el conurbano bonaerense.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó los nuevos recorridos de colectivos propuestos por la Municipalidad de San Isidro. Foto: NA. NA

El subte también tendrá un ajuste: la tarifa pasará de $ 1621 a $ 1753, mientras que el boleto sin SUBE registrada se mantiene en $ 2541,10.

En cuanto a los trenes —Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur—, el Gobierno autorizó un alza de 14,29%, con la que el pasaje mínimo subirá de $ 420 a $ 480. Este será el último tramo de un aumento escalonado que se había anunciado a mediados de mayo.

Prepagas

Al menos cinco grandes empresas de medicina prepaga ya les avisaron a sus afiliados que las cuotas subirán hasta 2,5% en septiembre, ajuste que también alcanza a los copagos. Las compañías justifican la suba por el incremento sostenido en los costos del sistema de salud: insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.

Swiss Medical será la de mayor alza (3,11%), suba ya informada a la Superintendencia de Salud; en tanto, los planes de Omint aumentarán 2,9% y los de Osde variarán entre 1,9% y 2,3%.

Por su parte, los de Galeno lo harán entre 2,3% y 2,8%, al tiempo que el Hospital Alemán ajustará 2,36% y el Italiano 2,1%, según datos proporcionados por la agencia Noticias Argentinas.

Colegio privados

En la provincia de Buenos Aires, los colegios privados con aporte estatal tendrán un incremento de 2,5% en sus aranceles. Según el nivel y el porcentaje de subvención, las cuotas quedarán así:

Inicial y primario: entre $38.070 y $172.180

Secundario: entre $41.980 y $223.740

Secundario técnico, agrario y de arte: entre $48.400 y $256.060

Nivel superior: entre $54.850 y $218.550

Tarifas de luz, agua y gas

En los próximos días se espera que Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN publiquen sus nuevos cuadros tarifarios para septiembre. Todavía no hay montos confirmados, pero se descuenta que electricidad y gas volverán a subir.

En el caso del agua, el aumento surgirá de la fórmula de actualización automática atada al Coeficiente de Modificación K. Entre mayo y agosto regía un tope mensual de suba del 3%, pero ese esquema venció este mes, por lo que el ajuste de septiembre podría no tener ese límite.

Peajes en CABA, alquileres y otros servicios

Los peajes porteños subirán 4,1%, con el mismo criterio de cálculo que el boleto de colectivo (IPC más dos puntos). En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, el valor para autos llegará a $ 4795,42, y a $ 6795,90 en hora pico. En Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, la tarifa será de $ 1997,89 y de $ 2825,31 en hora pico.

Los servicios de internet, cable y telefonía también aplicarán un ajuste, que las empresas ya empezaron a anticiparles a sus clientes, con subas de alrededor del 2,5% según operadora y prestación.

Además, los alquileres bajo la vieja ley de locaciones tendrán en septiembre un incremento de 35,52% según el Índice de Contratos de Locación (ICL), una desaceleración frente al 34,95% de agosto y el 34,04% de julio.