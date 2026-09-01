En esta noticia Nueva norma en la Línea 7: la seguridad es lo primero

El comunicado del Metrobús indica que esta normativa se implementa por motivos de seguridad en el transporte público. “Con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los usuarios, queda estrictamente prohibido viajar de pie en el segundo nivel de las unidades de Línea 7 de Metrobús. Esto ayudará a evitar amonestaciones e incidentes”, explicó el sistema de transporte en un comunicado reciente.

El Metrobús de la Ciudad de México ha confirmado una norma que será permanente: queda totalmente prohibido viajar de pie en el segundo nivel de los autobuses pertenecientes a la Línea 7. Esta disposición se aplica a todos los usuarios y tiene como propósito minimizar riesgos durante los trayectos.

El comunicado de Metrobús. Metrobús

Nueva norma en la Línea 7: la seguridad es lo primero

La designación del segundo piso de las unidades de doble nivel está exclusivamente destinada para pasajeros que se encuentren sentados, dado que permanecer de pie puede generar un riesgo significativo durante maniobras bruscas o durante frenados. Esta normativa no es reciente, aunque en la actualidad se ha decidido intensificar su cumplimiento, proponiendo posibles sanciones.

No obstante el anuncio de la medida, algunos usuarios han manifestado que la norma no se implementa de manera consistente. Una usuaria expresó que “se está volviendo un hábito que desde la estación Gandhi y el tramo de Reforma, las familias van de pie en el segundo piso”, lo cual pone de manifiesto la falta de supervisión continua.

Metrobús recuerda a las personas usuarias que respetar estas disposiciones contribuye a mejorar la convivencia y reduce riesgos dentro de las unidades, especialmente en horarios de alta demanda.

En las unidades del Metrobús se establecen zonas específicas designadas para grupos prioritarios, las cuales deben ser observadas por el resto de los pasajeros a fin de garantizar un viaje seguro y ordenado.