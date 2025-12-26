A pocos días del inicio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de pago para enero de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares del SUAF, así como también se informó como el calendario para jubilados y pensionados.

El organismo previsional también subirá los haberes de estas prestaciones para el primer mes del próximo año con un aumento del 2,5%, en línea con el último dato de inflación que publicó el Indec sobre el mes de noviembre.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero 2026

En enero de 2026, con el aumento del 2,5% y el pago del bono de $ 70.000, los montos para jubilados y pensionados quedan de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $ 244.509,52 + bono de $ 70.000 = $ 314.509,52

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos : $ 349.299,31 + bono de $ 70.000 = $ 419.299,31

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 279.439,45 + bono de $ 70.000 = $ 349.439,45

Jubilación mínima : $ 349.299,31 + bono de $ 70.000 = $ 419.299,31

Jubilación máxima: $ 2.350.453,71.

AUH y AUE ANSES: cuánto cobro en enero 2026

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de la ANSES cobrarán los siguientes valores:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 122.471,72

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 398.775,21

Asignación por Embarazo (AUE): $ 122.471,72

El calendario ANSES de enero 2026 Fuente: Shutterstock S.Toey

Hasta ahora, se abonaba el 80% del monto mensual de la AUH y retenía el 20% restante, que se acumulaba a lo largo del año. Ese dinero solo se liberaba una vez presentada la Libreta AUH, el documento que certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

A partir de 2026, el pago de las prestaciones sociales de ANSES se realizará bajo una nueva normativa: ANSES dejarán de retener el 20% del beneficio y comenzará a pagar el monto completo todos los meses, sin necesidad de realizar un trámite presencial anual.

ANSES confirmó el calendario de pagos de AUH y AUE: cuándo cobro en enero 2026

El calendario para todas las prestaciones está determinado por el número de terminación del documento. A continuación, el calendario completo para enero.

Fecha de pagos AUH

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminado en 2: martes 13 de enero

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero.

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

DNI terminado en 2: martes 13 de enero

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero.

AUE