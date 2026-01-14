La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que aplicará un nuevo incremento para los jubilados y pensionados beneficiarios. El porcentaje estará ligado de forma directa al dato difundido por el INDEC sobre la inflación de enero.

De cuánto será el incremento para los jubilados y pensionados

El INDEC informó que la inflación registrada en diciembre fue de 2,8%, de esta manera el aumento será equivalente y los adultos mayores pasarán a cobrar los siguientes montos:

Jubilación mínima: pasa de $ 349.299,32 a $ 359.079,70

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): pasa de $ 279.439,46 a $ 287.263,76

Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: pasa de $ 244.509,52 a $ 251.355,78

Pensión Madre de 7 Hijos: de $ 349.299,32 pasa a $ 359.079,70

Todas las prestaciones cobrarán el bono de refuerzo de $ 70.000.

Cuándo cobrarán los jubilados en febrero

El organismo previsional publicó el calendario de pagos para enero, el cual comenzó durante la semana pasada:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo