Con el cronograma de pagos de abril 2026 ya en marcha, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó también la gestión clave para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la entrega de la Libreta, requisito indispensable para acceder al 20% acumulado durante el año anterior. Ese monto retenido se libera una vez que el titular acredita los controles exigidos para los menores. Sin este paso, el dinero queda en pausa, como una puerta cerrada que solo se abre con un trámite simple pero obligatorio. Se trata de un documento que valida el cumplimiento de tres condiciones fundamentales: controles de salud, vacunación obligatoria y asistencia escolar de niños y adolescentes. A lo largo del año, ANSES retiene un 20% de la asignación mensual. Ese porcentaje se cobra en un solo pago tras la presentación de la libreta completa. Además, este trámite también permite acceder a la Ayuda Escolar Anual, un beneficio por hijo en edad escolar que apunta a cubrir gastos como útiles, uniformes o transporte. La gestión puede resolverse sin salir de casa, desde el celular o una computadora, a través de la plataforma “Mi ANSES”. El formulario válido es únicamente el que se genera desde ese sistema. El proceso concluye cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma la correcta presentación. En caso de inconvenientes al subir el archivo, también es posible completar el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES, sin necesidad de turno previo. En cuanto a los montos, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualiza con el mismo porcentaje de incremento y, desde mayo, supera los $ 141.000 por cada menor, reteniendo el 20% hasta que se presenta la Libreta, por lo que el ingreso mensual directo ronda los $ 113.000. Para hijos con discapacidad, la asignación total supera los $ 460.000, con un cobro inmediato cercano a los $ 368.000 tras la retención. A su vez, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días también se ajusta y pasa a ubicarse por encima de los $ 53.000, reforzando la asistencia alimentaria. En paralelo, ANSES confirmó el calendario de pagos de abril para AUH y Asignación Familiar por Hijo, según la terminación del DNI: