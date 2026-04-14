Según el último relevamiento de Senaf y Unicef Argentina, en nuestro país hay cerca de 2200 niños, niñas y adolescentes que esperan ser adoptados. De acuerdo a las estadísticas de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), la mayoría de quienes se inscriben con voluntad de adoptar elige bebés. Pero esto no se corresponde con la realidad de los niños y niñas que se encuentran en situación de adoptabilidad: muy pocos son menores de un año, y en muchas de las ocasiones, se trata de grupos de hermanos, o niños, niñas y/o adolescentes con alguna discapacidad o enfermedad. Por eso, a medida que crecen, las oportunidades de volver a tener una familia disminuyen considerablemente. En todo el país, los datos muestran que a partir de los 6 años la posibilidad de ser adoptados se reduce a la mitad, empeora desde los 9 y es casi nula desde los 14. “Es importante que con la información y apoyo necesarios las personas que estén transitando el camino de la adopción puedan ampliar la disponibilidad adoptiva hacia niños y niñas “más grandes”, y vivir la enorme satisfacción de vincularse con alguien, más allá de su edad. Este es el derecho primordial, el de tener una familia. Queremos visibilizar que hay 1.600 niños y niñas de más de 6 años que esperan ser adoptados” explica Mariana Incarnato, de Doncel. Por eso, el Consejo Publicitario Argentino, con el asesoramiento de Doncel, vuelve a poner en agenda esta problemática a través del relanzamiento de la campaña “La espera más ansiada”, que utiliza un recurso simple y poderoso: comparar la ansiedad que genera la espera de un Mundial con los años que muchos chicos y chicas pasan esperando una familia. Con frases como “¿Esperar 4 años un Mundial te parece una eternidad? Imaginate ser Juan y estar esperando hace 4 años ser adoptado”, la campaña hace un paralelismo entre las ansias que provoca un mundial y la larga espera que sufren niños, niñas y adolescentes para volver a tener una familia. Desde el Consejo Publicitario Argentino agregan: “Creemos en el poder de la comunicación para instalar temas que necesitan visibilidad. Esta campaña vuelve a cobrar relevancia en un contexto donde la espera es un sentimiento compartido, pero con realidades muy distintas”, expresó María Alvarez Vicente, Directora Ejecutiva del CPA. “El equipo de estudiantes, que creó la campaña como un proyecto de clase, encontró una forma simple de transmitir un mensaje masivo y generar empatía. Nos encanta haber podido colaborar mientras enseñamos a crear comunicación con impacto social.” expresó Bernardo Geoghegan, Director de M. AD School Buenos Aires. https://doncel.org.ar/la-espera-mas-ansiada/