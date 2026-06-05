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Durante este viernes, 5 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 6927 - El Peine

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de junio

 6927 11° 9418 
 2°9231 12° 1898
 3°8251 13° 8920 
 4°8677 14° 7992 
 5°0598 15° 3966 
 6°6071 16° 1406 
 7°4653 17° 5536 
 8°7900 18° 8428 
 9°195219° 0159 
 10°7252 20° 7194 

¿Qué significa soñar con El Peine?

Soñar con un peine suele simbolizar orden mental y necesidad de arreglar asuntos pendientes. También refleja deseo de claridad, mejora de la autoimagen y cuidado personal.

Si el peine está enredado o roto, sugiere conflictos, chismes o ideas confusas que requieren paciencia para desenredarse. Usarlo con facilidad augura soluciones prácticas y comunicación más limpia.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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