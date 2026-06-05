Durante este viernes, 5 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 6927 - El Peine
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de junio
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¿Qué significa soñar con El Peine?
Soñar con un peine suele simbolizar orden mental y necesidad de arreglar asuntos pendientes. También refleja deseo de claridad, mejora de la autoimagen y cuidado personal.
Si el peine está enredado o roto, sugiere conflictos, chismes o ideas confusas que requieren paciencia para desenredarse. Usarlo con facilidad augura soluciones prácticas y comunicación más limpia.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.