Durante este viernes, 5 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 6927 - El Peine

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de junio

1° 6927 11° 9418 2° 9231 12° 1898 3° 8251 13° 8920 4° 8677 14° 7992 5° 0598 15° 3966 6° 6071 16° 1406 7° 4653 17° 5536 8° 7900 18° 8428 9° 1952 19° 0159 10° 7252 20° 7194

¿Qué significa soñar con El Peine?

Soñar con un peine suele simbolizar orden mental y necesidad de arreglar asuntos pendientes. También refleja deseo de claridad, mejora de la autoimagen y cuidado personal.

Si el peine está enredado o roto, sugiere conflictos, chismes o ideas confusas que requieren paciencia para desenredarse. Usarlo con facilidad augura soluciones prácticas y comunicación más limpia.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.