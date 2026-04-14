Con una inflación que se encamina al 30% anual y que ronda el 3% mensual, dejar los pesos inmovilizados ya implica pérdidas concretas, según estimaciones, de hasta $ 22.000 por mes por cada $ 1 millón, en un escenario que obliga a gestionar la liquidez con más precisión que nunca. Y es que la expectativa de inflación para 2026 se recalienta y el mercado ya la ubica en torno al 30%, por encima de los pronósticos previos. Ese cambio de escenario redefine por completo las decisiones de los inversores en pesos. Cabe recordar que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central no arrojó una suba en las estimaciones de corto plazo, sino que también corrió el sendero de desinflación. En marzo, la inflación está arriba del 3%, por encima del 2,5% previsto antes. En paralelo, el proceso de desaceleración pierde ritmo y ahora se espera que la inflación baje del 2% mensual recién en agosto, cuando en el relevamiento anterior ese hito estaba proyectado para mayo. Asimismo, tal como anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, en un evento privado este lunes, la inflación de marzo es superior al 3%. Las distintas métricas de mercado apuntan en la misma dirección: la tasa implícita en los breakeven ya se mueve en torno a ese nivel, mientras que en Polymarket las apuestas consolidan un escenario de 3,1%. Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, aseguró a El Cronista que, en un contexto de inflación resistente, dejar el dinero inmovilizado en una caja de ahorro implica hoy una pérdida real de entre $19.000 y $22.000 mensuales por cada millón de pesos. “La razón es simple: las cuentas bancarias pagan entre 0% y, en el mejor de los casos, 3% de Tasa Nominal Anual (TNA), muy por debajo de una inflación que se mueve en el rango de 2,5% a 3% mensual. En otras palabras, no sólo se pierde poder adquisitivo, sino también la oportunidad de generar rendimiento con alternativas disponibles en el mercado”, sentenció la experta. Así, para administrar mejor la liquidez, Ortiz aseguró que existen instrumentos conservadores que permiten capturar tasa sin resignar disponibilidad. “Entre ellos, se destacan los fondos comunes de inversión money market, que rinden entre 24% y 27% TNA con rescate inmediato o en 24 horas. También aparecen las cauciones a muy corto plazo (1 a 7 días), con tasas en torno al 15,5%–16,5% TNA, y los plazos fijos a 30 días, que hoy ofrecen entre 22% y 26% TNA”, dijo la estratega. Dentro del espectro más amplio de alternativas conservadoras, se suman las Lecap y las obligaciones negociables de corto plazo, con rendimientos que oscilan entre 20% y 31% nominal anual, aunque con mayor sensibilidad a variables de mercado. “A medida que se asume algo más de riesgo, las letras cortas permiten capturar tasas superiores manteniendo buena liquidez. En definitiva, la elección depende del perfil de cada inversor, pero el diagnóstico es claro: dejar los pesos quietos en el banco es la peor estrategia posible”, concluyó Ortiz. El analista financiero Pablo Das Neves puso números concretos al impacto de la inflación sobre distintas alternativas en pesos. “Con un supuesto de inflación mensual del 3%, mantener $ 1 millón en una cuenta no remunerada implica cerrar el mes con un valor real equivalente a $ 970.874”, sentenció. El experto analizó que, si esos fondos se colocan en una caja de ahorro remunerada, con una tasa promedio del 15,5% TNA, el capital ajustado mejora a $ 1.983.242. “En el caso de una billetera electrónica con rendimientos en torno al 21,2% TNA, el monto asciende a $ 987.791. Un fondo money market, como los de FIMA, se ubica en niveles similares, cerca de $ 987.615”, agregó Das Neves. Para Das Neves, por su parte, una letra a tasa fija, con un rendimiento mensual aproximado del 2,16%, “llevaría el capital a $ 991.845, todavía por debajo de la inflación”. “Dentro de este menú, los instrumentos ajustados por CER aparecen como la alternativa más eficiente para preservar valor. Un bono como el TZXD7 podría rendir cerca de 3,04% mensual, lo que dejaría el capital en torno a $1.000.388, apenas por encima de la inflación”, concluyó el analista.