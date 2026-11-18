En esta noticia La crítica al PRO por la reforma electoral

El exembajador argentino en China y Estados Unidos, Diego Guelar, cuestionó con dureza el presente del PRO, apuntó directamente contra Mauricio Macri y consideró que el partido que llegó al poder en 2015 ya desapareció. “Retirate”, fue el mensaje que le dejó al expresidente al ser consultado sobre qué le diría si se lo cruzara.

“Con mucha tristeza”, respondió Guelar cuando Luis Novaresio le preguntó cómo atravesaba este momento del partido que integró. El exdiplomático reconoció que no logra explicar qué ocurrió con el espacio político y coincidió con el diagnóstico de que ya no existe como fuerza partidaria.

Diego Guelar y Luis Novaresio Fuente: Captura de pantalla

“Sí, no hay duda de que desapareció. Queda esto que se llama macrismo, que es el expresidente Macri rodeado de una corte muy, muy pequeña de incondicionales. Creo que ya no son un partido, por supuesto”, sostuvo durante la entrevista que se emitirá esta noche en A24.

Consultado sobre qué le diría a Macri si entrara en ese momento al estudio, Guelar fue categórico: “Retirate”. Y fundamentó su posición en las cuatro derrotas electorales que, según señaló, acumuló el expresidente.

“Después de cuatro derrotas y de haber tenido realmente contribuciones muy importantes”, planteó. De todos modos, reconoció que el legado político de Macri podría quedar condicionado por su desenlace: “No sé si la historia, por culpa de él, se las va a reconocer”.

En ese sentido, destacó como uno de los principales aportes del expresidente la construcción de una alternativa que articuló sectores de centroizquierda y centroderecha. “Esa definición del centro por alianza entre centro derecha y centro izquierda es realmente histórica, muy vigente, y por eso no puedo entender por qué desapareció”, afirmó.

Guelar fue uno de los dirigentes vinculados al PRO desde sus primeros años y formó parte del espacio político que lideró Mauricio Macri. Durante el gobierno de Cambiemos, entre 2015 y 2019, se desempeñó como embajador argentino en China, cargo al que llegó por designación de Macri. Su trayectoria diplomática también incluye la embajada argentina en Estados Unidos durante la presidencia de Carlos Menem.

La crítica al PRO por la reforma electoral

Las críticas de Guelar al macrismo también alcanzaron el reciente acercamiento del PRO al Gobierno de Javier Milei en torno a la reforma electoral. El exembajador dejó una frase particularmente dura sobre la decisión de acompañar parte de la iniciativa oficial: “Ayer, el dato de mayor vergüenza: adherir a una reforma sin saber en qué consiste”.

El cuestionamiento se produjo después de que la conducción del PRO resolviera apoyar la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, dos puntos incluidos en el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

Luis Novaresio entrevista a Diego Guelar Fuente: Captura de pantalla

La decisión se tomó en una reunión de la Mesa Ejecutiva del partido encabezada por Macri, junto con Cristian Ritondo y Martín Goerling Lara. En su comunicación pública, el PRO también planteó como condición avanzar con Ficha Limpia y dejó abierta su posición sobre otros componentes de la reforma.

La discusión continuó este miércoles en el Senado, donde el oficialismo negoció modificaciones al proyecto y acordó retirar el mecanismo de colectoras para destrabar el entendimiento con los bloques aliados. La iniciativa mantuvo como eje la suspensión de las primarias para 2027.

En ese escenario, la crítica de Guelar apunta al posicionamiento político de un partido que, a su entender, perdió identidad y capacidad de diferenciación frente al oficialismo.

El exdiplomático también dejó una definición sobre Patricia Bullrich, quien abandonó el PRO para incorporarse al Gobierno de Milei: “Lo mejor que existe hoy del PRO es su expresidenta: Patricia Bullrich”. Sobre su desempeño, agregó que “está haciendo un ejercicio de enorme coraje”.

“Lo mejor que existe hoy del PRO es su expresidenta: Patricia Bullrich”, dio Guelar Fuente: BDO

Por último, Guelar destacó a Esteban Bullrich como “el mejor producto que ha dado el PRO”, otra señal de su mirada crítica sobre la conducción y el presente de un espacio político que, según su diagnóstico, ya dejó de existir como partido.