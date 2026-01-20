Atención jubilados de ANSES: este será el nuevo valor de la jubilación mínima en febrero 2026

ANSES confirmó el valor de la jubilación mínima que regirá en febrero. El ajuste se aplica según el esquema de movilidad que actualiza los haberes todos los meses en función de la inflación.

El incremento toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, informado por el INDEC, y se calcula sobre los valores cobrados en enero.

Con esta actualización, el haber mínimo pasa a $ 359.079,70, lo que representa un aumento del 2,8 %.

Este monto corresponde únicamente a la jubilación base, sin incluir bonos ni refuerzos extraordinarios, que por ahora no fueron anunciados para este mes.

¿Cómo impacta el aumento en el resto de los haberes?

El nuevo valor de la mínima funciona como referencia para todo el sistema previsional. Quienes cobran la mínima percibirán el monto confirmado, mientras que los jubilados con ingresos superiores recibirán el mismo porcentaje de incremento, aunque con cifras finales distintas según su nivel de ingreso.

Este esquema busca mantener la actualización mensual en línea con la inflación, aunque el poder adquisitivo sigue siendo un tema central para los beneficiarios.

Calendario de pagos ANSES para febrero

El pago de las jubilaciones se realizará según el cronograma habitual de ANSES, organizado por terminación de DNI. Este calendario es clave para que los beneficiarios sepan cuándo cobrar:

DNI terminados en 0 y 1: primeros días del mes.

DNI terminados en 2 y 3: fechas intermedias.

DNI terminados en 4 y 5: segunda semana.

DNI terminados en 6 y 7: tercera semana.

DNI terminados en 8 y 9: últimos días del calendario.

¿Habrá bonos o refuerzos en febrero?

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre el pago de bonos o refuerzos adicionales para jubilados y pensionados en febrero.

Sin embargo, es importante seguir las comunicaciones de ANSES, ya que estos anuncios suelen realizarse cerca de la fecha de cobro y pueden modificar el total a percibir.