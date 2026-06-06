El aumento de enfermedades como la diabetes tipo 2 y los problemas cardiovasculares puso en agenda el rol de la alimentación en la prevención. En ese escenario, cada vez más investigaciones analizan qué alimentos pueden influir de forma positiva en estos indicadores.

Dentro de ese grupo, los alimentos fermentados comenzaron a ganar terreno, especialmente por su relación con la microbiota intestinal y su impacto en el metabolismo.

¿Qué dice la evidencia científica sobre la alimentación y la prevención de enfermedades?

El equipo interdisciplinario de Profesionales y Expertos en Nutrición Infantil (Profeni), encargado de elaborar recomendaciones alimentarias adaptadas al contexto argentino y basadas en evidencia científica, sostiene que la alimentación no solo aporta nutrientes, sino que también cumple un rol clave en distintos procesos del organismo.

Según detallan los expertos, “ el consumo habitual de alimentos fermentados, como el yogur, se asocia con un mejor estado de salud general ” y con “menos riesgo de desarrollar a futuro enfermedades crónicas como las cardiovasculares o diabetes tipo 2”.

Estas afirmaciones se basan en estudios científicos. Uno de ellos, publicado en la revista Nutrients en 2022 (Han y Wang), encontró asociaciones entre la ingesta de microorganismos vivos y un menor riesgo de enfermedad cardiovascular.

Microorganismos vivos y salud metabólica

El vínculo entre alimentación y salud metabólica también aparece en estudios poblacionales. Un análisis basado en datos de más de 27 mil personas, publicado en The Journal of Nutrition en 2023, mostró que una mayor ingesta de alimentos con microorganismos vivos se asocia con mejores niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol HDL y presión arterial.

Según Profeni, estos resultados refuerzan la idea de que incorporar este tipo de alimentos puede tener efectos que van más allá de la digestión. Además, investigaciones como la publicada en mSystems mostraron que los alimentos fermentados se relacionan con cambios en la microbiota intestinal, un factor clave en la regulación del metabolismo.

¿Qué alimentos incorporar?

Dentro de los alimentos fermentados, el yogur se destaca por su practicidad y por su aporte nutricional, ya que, además de microorganismos vivos, brinda proteínas de alto valor biológico y calcio, lo que lo convierte en un alimento completo.

Profeni destaca que es “ una de las formas más accesibles, seguras y culturalmente aceptadas de incorporar microorganismos vivos a la alimentación diaria ”.

En ese marco, los especialistas coinciden en que sumar alimentos de este tipo a la dieta puede formar parte de una estrategia concreta para reducir el riesgo de enfermedades y mejorar la salud a largo plazo.