Jubilados de Pemex van a paro por reforma laboral en México

Jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llamaron a paro este jueves 11 de junio para exigir una reunión con autoridades federales y solicitar que se detenga la aplicación de la reforma constitucional que establece límites a las pensiones doradas de exfuncionarios públicos. Además, exigen pago completo de salarios sin aplicación retroactiva.

Antonio Vega, jubilado de la CFE, señaló que el objetivo de la protesta es obtener una audiencia formal con la Secretaría de Gobernación para acordar nuevas fechas de encuentro y mantener abiertas las negociaciones.

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Además, recordó que hace dos semanas ya habían sostenido reuniones preliminares con funcionarios del gobierno federal, donde -según afirmó- sus planteamientos fueron escuchados.

Reclamos de CFE en México

El representante de la organización explicó que sus principales demandas son tres:

Recuperar derechos y prestaciones que consideran eliminados de manera injustificada Suspender la implementación de la reforma Mantener mesas permanentes de diálogo con las autoridades

Como resultado de la movilización, una comisión será recibida para definir el calendario de futuras reuniones.

Los jubilados insistieron en la necesidad de contar con certeza jurídica y sostuvieron que la aplicación retroactiva de la medida afecta derechos que ya habían sido adquiridos.

Protestas este 11 de junio

La inauguración del Mundial 2026 estará marcada por una jornada de movilizaciones sociales, convocada por:

Docentes agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Madres buscadoras

Jubilados de Pemex y CFE

Trabajadores del sector salud

Otros colectivos

Cada uno de estos grupos avanzarán desde distintos puntos de la capital hacia las cercanías del Estadio Azteca, donde México disputará el partido inaugural frente a Sudáfrica.

Mesa de diálogo entre Gobierno y sindicalistas

Este miércoles 10 se desarrolló una nueva ronda de diálogo entre representantes del gobierno federal y dirigentes sindicales. Hasta el momento, según los docentes, no hubo respuestas concretas a sus reclamos.

Por su parte, Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente algunas acciones de protesta y señaló que existieron episodios que consideró provocaciones y expresiones de confrontación política.